В августе Русский музей покажет 200 работ Константина Сомова
8 августа в Михайловском замке открывается ретроспективная выставка Константина Сомова, посвященная 150-летию художника.
Зрителям будут представлены более 100 живописных и графических работ — портреты, жанровые композиции, пейзажи из собраний Русского музея, Государственной Третьяковской галереи, Научно-исследовательского музея Российской академии художеств, Государственного музея-заповедника «Петергоф» и частных собраний Москвы и Санкт-Петербурга.
Персональных музейных выставок Константина Сомова в России не было 50 лет, в 2017 году 80 графических и живописных работ мастера показывали в галерее KGallery.
Константин Сомов — автор «галантных сцен», великолепных живописных полотен и портретов великих представителей Серебряного века. Художник родился в семье хранителя Эрмитажа А. И. Сомова. В Академии художеств он учился в мастерской Ильи Репина, затем присоединился к объединению «Мир Искусства», которое создали Александр Бенуа, Сергей Дягилев, организатор знаменитых «Русских сезонов», и Дмитрий Философов. Одной из наиболее известных работ Сомова стали эротические иллюстрации к куртуазному сборнику «Книга Маркизы». Художник уехал из страны в 1923 году, затем поселился во Франции и больше не возвращался в Россию.
Константин Сомов
К 150-летию со дня рождения
Русский музей
с 8 августа
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