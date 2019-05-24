8 августа в Михайловском замке открывается ретроспективная выставка Константина Сомова, посвященная 150-летию художника.

Зрителям будут представлены более 100 живописных и графических работ — портреты, жанровые композиции, пейзажи из собраний Русского музея, Государственной Третьяковской галереи, Научно-исследовательского музея Российской академии художеств, Государственного музея-заповедника «Петергоф» и частных собраний Москвы и Санкт-Петербурга.

Персональных музейных выставок Константина Сомова в России не было 50 лет, в 2017 году 80 графических и живописных работ мастера показывали в галерее KGallery.