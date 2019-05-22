В музее-заповеднике «Царское село» открылась выставка художника Нелли Петровой «И земля, и небо» — в экспозиции представлено около 200 предметов, созданных главным художником Императорского фарфорового завода в технике подглазурной росписи. Среди них композиции «Дворянское гнездо», «В пойме цветущего лотоса», уникальные вазы из собрания Государственного Эрмитажа и многочисленные изображения животных — работы «Леопарды», «Полуденный отдых львов» и шуточная серия «Царскосельский заяц-эстет».

Выставка «И земля, и небо» — пятый совместный проект первого российского фарфорового производства и музея-заповедника, каждый из которых был посвящен определенным темам. В экспозиции представят не только художественные работы Нелли Петровой, но и созданные ею новые формы сервизов — так, в 2010 году появилась фарфоровая серия «Виноградов», посвященная основоположнику производства фарфора в России Дмитрию Ивановичу Виноградову, а форма чайного сервиза «Терем» была создана художницей специально к этой выставке.

Шуточная серия «Царскосельский заяц-эстет» также будет представлена в экспозиции. В работах изображен популярный житель Царского села по кличке Ампир, который созерцает классическую архитектуру и парковые скульптуры резиденции, а также посещает историческую малую родину — Заячий остров. Серия включает в себя блюда «Заяц по кличке Ампир», «Над островом «Заячий» и пласт «Какая грация».

Выставка художника Нелли Петровой «И земля, и небо» приурочена к параду юбилейных дат — 70-летию художника, 275-летию с момента основания первого в России Императорского фарфорового завода, 75-летию знаменитого рисунка на фарфоре «Кобальтовая сетка» и 50-летию со дня начала промышленного выпуска отечественного костяного фарфора. Экспозиция представлена в Стасовском зале Екатерининского дворца.

«Царское Село — это часть моей биографии, место вдохновения и отдыха. Моя семья переехала из Заполярья и долгое время жила в Пушкине — до 1975 года. Именно здесь прошли мои годы подготовки к поступлению в Мухинское училище. На моих глазах шли реставрационные работы дворцовых интерьеров. А сейчас, когда выдается свободное время, то это первое место, которое хочется посетить», — рассказывает Нелли Петрова.

Выставка «И земля, и небо» открыта с 21 мая и продлится до 20 сентября 2019 года.