На улице Репина появился стрит-арт из остатков поясных сумок

На улице Репина в Петербурге появился необычный стрит-арт — он представляет собой аппликации из остатков поясных сумок. Временная выставка специально не крепилась на стены, чтобы не портить их внешний вид — любой желающий может забрать экспонат себе.

Авторы стрит-арта их аппликаций — петербургский производитель Linkoln Brand. Произведения уличного искусства сделаны из отходов производства, из которых не получились сумки — они копились долгие годы, но применение найти было трудно. Сейчас работы не прикреплены к стене и стоят на специальных подставках — каждый желающий может посмотреть или забрать их себе, к чему и призывают создатели экспозиции. В дальнейших планах Linkoln Brand продолжать создавать произведения искусства из отходов производства и выставлять на подобных «стихийных» выставках.

«Мне нравится стрит-арт как форма искусства. А идея соединить это со своей основной деятельностью появилась, пожалуй, вместе с теми отходами, которые не поднималась рука выбросить. Мы будем рады, если зрители нашей выставки решат забрать какую-нибудь работу себе или найдут для нее другое место», — рассказал «Бумаге» создатель Linkoln Brand Михаил Коробейников.

Напомним, 5 апреля петербургский художник Олег Лукьянов устроил в переулке Радищева стрит-арт выставку картин, но коммунальные службы ее закрасили. По словам коммунальщиков, закрасить картины попросили сами горожане. На следующий день активисты отмыли от краски стрит-арт копии Боттичелли и современных авторов.