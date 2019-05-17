В Русском музее объявили день бесплатного посещения

Русский музей объявил день бесплатного посещения. 18 мая с 10:00 до 18:00 можно увидеть постоянные экспозиции и временные выставки в Михайловском дворце и Корпусе Бенуа, Михайловском замке, Мраморном и Строгановском дворцах — без оплаты входа. По завершению акции — с 18:00 до 23:00 — Строгановский дворец присоединится к масштабной программе «Ночь музеев».

Так, бесплатно можно попасть на экспозицию «Николай I. Из цикла «Сага о Романовых» в залах Михайловского замка, познакомиться с живописными работами знаменитого путешественника Федора Конюхова на его персональной выставке, увидеть выставке «Три петербургских коллекции» в корпусе Бенуа — произведения живописи, графики, скульптуры, театрально-декорационного и прикладного искусства, нумизматики из частных собраний семьи Палеевых, Березовских и Наумовых.

В Мраморном дворце бесплатно покажут работы современного живописца и графика Олега Вуколова, 100 картин о Псковском крае Петра Тимофеевича и Никиты Петровича Фоминых, а также коллекции петербургских собирателей предметов искусства Якова Александровича и Иосифа Александровича Ржевских.

В рамках «Ночи музеев» в Строгановском дворце расскажут о роли династии в жизни России — посетителей проведут по маршрутам «Путь к храму» и «В поисках философского камня» под аккомпанемент «Квартета 2х2». «Граф Александр Сергеевич Строганов был масоном, увлекался химическими экспериментами и мечтал открыть философский камень. Получив на входе маршрутный лист, гости смогут выяснить, как алхимия и масонство отразились в архитектуре и убранстве дворца, а также разгадать загадки и тайны его обитателей», — рассказывают в Русском музее.

Посетить вечернюю программу можно с 18:00 до 23:00 по единому билету акции или по входному во дворец. Единые билеты на «Ночь музеев» можно приобрести в кассах Строгановского дворца, Михайловского дворца и корпуса Бенуа только за наличный расчет. Стоимость единого билета 400 руб.