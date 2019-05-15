Стрит-артисты создадут работы на баннерах из торговых центров и покажут их в «Севкабель Порту»

Уличные художники протестуют против рекламного мусора — 20 рекламных баннеров, купленных у торговых центров, они превратят в собственный манифест против визуального шума. Выставка «Баннерет» оккупирует Кабельный цех в «Севкабель Порту» на выходные: использованные баннеры станут наглядной агитацией против вездесущего бессмысленного брендинга, который, по мнению авторов выставки, в современном городе угрожает человеку не меньше автомобильного смога или ГМО.

Выставка вторичного использования "Баннерет" появилась из агрессивного нежелания смотреть на рекламу. Визуальный шум и бессмысленный брендинг в современном городе угрожают человеку не меньше автомобильного смога или ГМО. Проект художников уличного авангарда из Петербурга, Нижнего Новгорода и Москвы станет ответом рекламе, брендингу и тиражу.



У выставки нет кураторов, потому что ее авторы не желают участвовать в брендинге, нейминге и других "нгах", они просто очевидцы формирования такого явления как "уличный авангард". В России движение уличных художников объединяет около 70 авторов (и их число постоянно растет), чьи художественные высказывания в городах могут наблюдать внимательные прохожие. Именно их можно называть формирующими уличный авангард.

Полина Ёж, сооснователь Института исследования стрит-арта: «Все самое интересное сейчас происходит на улице. Правда, доступно это анонимное и партизанское искусство только наблюдательному прохожему. Думаю, мы все свидетели настоящего уличного авангарда, участники которого «пишут» между стен как между строк. Баннерет —одно из посланий»

Дусто, уличный художник: «Это выставка художников, которые рисуют на улице и не стараются себя «прикрутить» к какому-то движению (стрит-арт, уличная волна и тд). Все участники выставки — люди активно рисовавшие и рисующие граффити и различное экспериментальное на улице.

На этой выставке мы хотели дать художником большой формат и площадь для работы, но не белый привычный холст, а более грубую форму и материал — рекламный баннер».

Художники-участники: Осколки, Giwe (Зачем), Максим Има, Турбен, Дусто, Асим, Юра Кирюшин, Сэм, Иван, Хито, Ерор (ТОЙ)



17 мая с 18:30 до 21.00

Открытие выставки, гаражная вечеринка, выступление музыканта Виктора Кудряшова

18 мая 13.00, 18:30, 00:30

«Прогулка с баннеретом»- неформальная экскурсия по выставке с очевидцами событий. Очевидцы: Полина Ёж, Катя Удалова

Севкабель Порт

Кабельный цех

Кожевенная линия, 40

17–19 марта

Вход свободный