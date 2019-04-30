Видео дня: команда HoodGraff показала, как изменился стрит-арт с Виктором Цоем после реставрации

Петербургская стрит-арт команда HoodGraff выпустила видеоролик, в котором показала, как выглядит обновленный портрет фронтмена группы «Кино» Виктора Цоя после реставрации. Ранее уличные художники избавились от собственной работы — по их мнению, изображение было «далеко не самой удачной работой».

Теперь портрет Виктора Цоя стал более реалистичным — изменилась прорисовка, оригинальная фотография музыканта, ставшая прототипом работе, а также с торца будки появилась новая надпись «Перемен! Требуют наши сердца». «Кто-то охраняет стены, кто-то разрушает. Каждый выбирает свою сторону», — подписали ролик уличные художники.

В комментариях петербуржцы благодарят участников команды HoodGraff за проделанную работу. «Парни, как пел Цой, «Пожелай мне удачи!», желаю удачи вам в творчестве», «Цой жив, пока живы такие парни, что пишут его!», «Творите правильные дела. Спасибо вам за это! Продолжайте, успехов во всем! Достояние нашего Питера», — реагируют горожане.

Портрет музыканта появился на подстанции 13 августа 2014 года — так авторы хотели отметить годовщину гибели музыканта, и, по их словам, не могли позволить себе долгих согласований, чтобы успеть к памятной дате. Спустя несколько дней городские власти намеревались ликвидировать несогласованный арт-объект — тогда экс-губернатор Петербурга Георгий Полтавченко постановил оставить несогласованное граффити с портретом Виктора Цоя в одном из дворов на площади Восстания.