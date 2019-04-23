Компьютерная игра про стрит-арт и даркнет растений: гид по выставке номинантов премии Курехина

В воскресенье на второй сцене БДТ, в Каменноостровском театре вручили премию имени Сергея Курехина, единственную в Петербурге награду в области современного искусства. Победители объявлены, шампанское выпито, а работы авторов из лонг-листа, в том числе петербургских художников Егора Крафта, Аси Маракулиной, Владимира Абиха, Ивана Тузова, Паши Каса еще месяц будут показывать в Центре имени Курехина. «Собака.ru» рассказывает о 10 разноформатных проектах: от виллы из блоков бетонного забора до стрит-арт оммаж фильму «Три билборда на границе Эббинга, Миссури».

Егор Крафт

Content Aware Studies



Егор Крафт — медиа-художник из Петербурга, который пермещается между Берлином, Веной и Лондоном. В проекте Сontent Aware Studies он в коллаборации с системами машинного обучения пытается воссоздать скульптурный фриз времен поздней античности. Как он это делает? Сначала алгоритм изучает тысячи 3d сканов античных скульптур из коллекций ведущих музеев мира, в том числе Метрополитена, Эрмитажа, Британского музея и Национальной галереи Рима. Затем алгоритм использует эту информацию для воспроизведения недостающих частей скульптур или же для создания новых, никогда не существовавших произведений, которые внешне похожи на античные статуи.Наконец, изображения, созданные алгоритмом, приобретают материальную форму: печатаются на 3D принтере и заполняют пустоты утраченных фрагментов. Художник сопоставляет оригиналы античных статуй и свеженапечатанных слепков и поднимает вопрос о том, какова роль технологий в процессе реконструкции не только культурного наследия человечества, но и самой человеческой истории.

Владимир Абих

Надпись на экране



Владимир Абих предлагает сыграть в компьютерную игру под названием «Надпись на экране». Перед вами электронный планшет, на экране — две фотографии с текстом, написанном на стене дома, заборе или гараже. Ваша задача — угадать, какое из изображений является документальной фотографией реально существовавшей стрит-арт работы, а какое из изображений — банальный фотошоп, живущий лишь в пространстве Интернета. Однако победить в этой игре нельзя. Даже если безошибочно отличите фейк от правды, результат теста — случайно сгенерированный ответ. Авторский посыл: не обольщайтесь, мы не можем полностью доверять информации из виртуального пространства, насколько «реальной» она бы не казалось. Особенно, когда дело касается стрит-арта. Привет, дивный новый мир «пост-правды»!

Таус Махачева

ASMR SPA Работа ASMR SPA впервые была показана на Ливерпульской биеннале в 2018 году. Российская художница Таус Махачева, лауреат премии Кандинского и неоднократный номинант премии «Инновация», создала для посетителей настоящий спа-салон, где можно было получить не только комплексный уход за лицом, но и пройти курс психотерапии, посмотрев ASMR (автономная сенсорная меридиональная реакция) видео. За меблировку салона отвечал художник Александр Кутов, который изготовил несколько основных предметов мебели — стол, тумбочку, кушетку — по своей структуре они больше напоминали руиноподобные скульптуры, выполненные из мела или другого мягкого податливого материала. Другой художник, Тигран Гёлецян разработал для проекта специальную линейку косметических продуктов, которую посетители выставки/салона пробовали на себе. Роль косметолога-массажиста исполнял перформер, который осуществлял скульптурный уход за лицом клиента и параллельно рассказывал ему о материальной истории жизни художественных работ — как произведения искусства превращаются в пыль, которая, входит в состав косметических средств по уходу. Как отмечает художница, ASMR SPA ставит вопрос о том, что значит быть отреставрированным, и что — быть реставратором. На выставке Номинантов премии курехина зрители могут познакомиться с документацией этого проекта.

Юлия Вергазова

flora.onion В мире будущего флора догонит человечество и у растений будет свой даркнет с приложением для знакомств treender, обходом блокировок и выращенными нейросетями. Во всяком случае так его видит художника Юлия Вергазова, которая создает новые гибридные растительные организмы, которые внешне, казалось бы, ничем не примечательны и похожи на обычные травки и цветочки. Однако от привычных нам растений их отличает способность к общению между собой на совершенно ином уровне — с использованием новой системы коммуникации, где они делятся друг с другом данными и знакомятся друг с другом через социальные сети. Растения, самое угнетаемое и подверженное генным модификациям царство живых организмов, используют IT-технологии и совершают эволюционный скачок. Селекционные культуры осваивают культуру.

Сергей Филатов

«Seedshaker: в ожидании благоприятной среды и подходящего времени» Еще одна работа-исследование о взаимосвязи между растениями и современными технологиями. Для своего проекта «Seedshaker: в ожидании благоприятной среды и подходящего времени» художник и музыкант Сергей Филатов поместил семена разных растений в прозрачные стеклянные сферы. Эти сферы он подключил к вибрирующим электронным приборам, которые приводят капсулы в еле заметное движение. Как считает сам художник, звуковые вибрации — это первый знак пробуждения активности. Так Сергей исследует энергию роста в самом начале ее зарождения.

Иван Тузов

В будущее «В будущее возьмут не всех» — говорил Илья Кабаков. Петербургский художник Иван Тузов переосмысляет цитату в 65-метровой работе «В будущее», которую он сделал прямо на бетонном заборе в Перми. Забор находится на площади Восстания, где в 1905 году рабочие бастовали за «светлое будущее». Теперь эта площадь соседствует с рынком и конечной остановкой общественного транспорта. В общем, место ассоциируется с чем угодно, кроме слова «будущее». В нарисованном вагоне в радужное грядущее едут персонажи российской действительности, а также известные представители истории и массовой культуры: «девочка с персиками» делит плацкарт с гастарбайтером, чебурашка и микки-маус в окнах состава перемежаются с пиксельными человечками похожими на Сталина и Гитлера. Им места в вагоне хватило, а вот девушки с полотен Дейнеки вынуждены бежать за уходящим вдаль городских окраин поездом.

Александр Бродский, Антон Тимофеев

Вилла ПО-2

Проект победил в номинации «Искусство в общественном пространстве» Проект-хедлайнер прошлогоднего фестиваля «Архстояние» в Никола-Ленивце. Двухэтажная вилла — это сооружение, наспех сколоченное из приевшихся глазу серых заборных блоков серии ПО-2, которые есть в каждой российской промзоне и стройке на городской окраине. Бетонный массив замиксован с деревянными элементами — художникам удается оживить безликую конструкцию, сделать ее привлекательной на вид, как будто даже уютной. Вилла, однако, абсолютно не функциональна — жить в ней нельзя. Это наводит на размышления о «российской утопии» — стремлении создать идеальный мир в том месте, где его создать невозможно.

Ася Маракулина

Комната отдыха

Проект получил специальную премию Французского института в Санкт-Петербурге



Проект «тургеневской девушки» петербургского искусства Аси Маракулиной представлен на выставке как четырехчастная структура «концентрированных комнат-состояний, невыразимых по-иному». Для Аси комната — это неоднозначное место, где человек остается наедине с самим собой и своими мыслями. Такое одиночество может подарить чувство спокойствия и безопасности, а может, наоборот, взволновать, стать поводом воскресить в воображении былые страхи и переживания. «Комната отдыха» визуализирует то тонкое состояние внутренней гармонии и покоя, которое тяжело описать словами. Ася, художник анимации по образованию, соединяет акварельную графику и разные виды вышивки и шитья и воспроизводит несколько повторяющихся образов-мотивов, таких как дверные и оконные проемы, лестницы, решетки, которые также можно встретить и в других ее работах.

Миша Маркер

Летопись При работе над своим проектом «Летопись» петербургский уличный художник Миша Маркер вдохновлялся фильмом «Три билборда на границе Эббинга, Миссури». Работы Миши посвящены современным российским реалиям — политическим, экономическим, социальным. Свои вопросы Миша формулирует через плакаты с рисованными персонажами и/или текстом, которые он также видит как один из способов выйти с городом на связь, установить с ним диалог. Совокупность этих плакатов, которые быстро исчезают благодаря работе коммунальных служб — летопись нашей повседневности.

Хаим Сокол

Значит нашего появления на земле ожидали Мимо выставочного проекта художника Хаима Сокола сложно пройти мимо. Эта тотальная инсталляция занимает добрую треть одного из залов, отведенного под выставку. Перед вами стоят ряды одинаковых жестяных ведер, доверху наполненных водой. За ними на стене — два неровных пергамента круглой формы, висящих на уровне человеческого роста. Так художник интерпретирует фразу немецкого философа и теоретика культуры Вальтера Беньямина, вынесенную в название работы. Ведра с водой символизируют море, а пергамент — сушу. Мы же, как зрители, играем роль путешественников, которые после долгих странствий наконец видят на горизонте долгожданный клочок земли.