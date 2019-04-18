В Эрмитаж привезли шедевры античного искусства из Помпей и Геркуланума

В Эрмитаж привезли более 200 шедевров античного искусства из собрания Национального археологического музея Неаполя и археологического парка Помпей: фрески, мозаики, скульптура из бронзы и мрамора и предметы повседневной жизни, которые украшали дома богатых и знаменитых римлян два тысячелетия назад. В 79 году нашей эры процветающие города побережья Неаполитанского залива засыпало пеплом после извержения Везувия — исторический сюжет известен в России каждому благодаря хрестоматийному «Последнему дню Помпеи» Карла Брюллова. Выставка перенесет посетителей в стены залов и столовых вилл, где фрески с сюжетами из жизни богов и героев, например сентиментальная «Дионис и Ариадна», соседствовали со сценами из жизни простых смертных, как на фреске «Причесывающаяся женщина». О стиле жизни высокопоставленных римлян и их пристрастиях в дизайне интерьеров мы известно благодаря сохранившимся предметам из стекла, расписным керамическим вазам, а также бронзовым сосудам для благовоний, высоким канделябрам для освещения гостиных-триклиний, мраморным столам и даже нагревателя для воды с краном в виде головы льва.

Государственный Эрмитаж

”Боги, Люди, Герои”. Из собрания Национального археологического музея Неаполя и Археологического парка Помпей.

19 апреля–23 июня