Реконструкция Русского музея приостановлена — однако проект по изменению комплекса все еще актуален

Государственный Русский музей «вынужден приостановить» проект по реконструкции комплекса — в его рамках масштабные работы должны были развернуться в Сервизном дворе Михайловского дворца стоимостью более 1 миллиарда рублей. Сейчас учреждение говорит о «возможности вернуться к проекту в более благоприятной ситуации» и его актуальности, которая все еще сохраняется.

Об отмене планов по реконструкции Сервизного двора Михайловского замка рассказал генеральный директор музей Владимир Гусев на закрытом совещании для руководителей подразделения ГРМ. Конкретные причины, по которым проект не будет реализован, в музее не называют. Он оценивался в 20 миллионов долларов, 2,5 из которых выделил Международный банк реконструкции и развития. Работы должны были начаться уже в апреле этого года и завершиться в марте 2020-го. Общественность активно выступала против их проведения, а журналист Михаил Золотоносов и сотрудники Русского музея Надежда Пивоварова и Ирина Шалина оспорили документацию проекта реконструкции в суде — летом 2018 года. Они полагали, что работы могут привести к «уничтожению исторических охраняемых интерьеров, созданных по рисункам Росси». В частности, изменится облик фасадов, а в стенах Михайловского дворца появятся проломы.