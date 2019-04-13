Реконструкция Русского музея приостановлена — однако проект по изменению комплекса все еще актуален
Государственный Русский музей «вынужден приостановить» проект по реконструкции комплекса — в его рамках масштабные работы должны были развернуться в Сервизном дворе Михайловского дворца стоимостью более 1 миллиарда рублей. Сейчас учреждение говорит о «возможности вернуться к проекту в более благоприятной ситуации» и его актуальности, которая все еще сохраняется.
Об отмене планов по реконструкции Сервизного двора Михайловского замка рассказал генеральный директор музей Владимир Гусев на закрытом совещании для руководителей подразделения ГРМ. Конкретные причины, по которым проект не будет реализован, в музее не называют. Он оценивался в 20 миллионов долларов, 2,5 из которых выделил Международный банк реконструкции и развития. Работы должны были начаться уже в апреле этого года и завершиться в марте 2020-го.
Общественность активно выступала против их проведения, а журналист Михаил Золотоносов и сотрудники Русского музея Надежда Пивоварова и Ирина Шалина оспорили документацию проекта реконструкции в суде — летом 2018 года. Они полагали, что работы могут привести к «уничтожению исторических охраняемых интерьеров, созданных по рисункам Росси». В частности, изменится облик фасадов, а в стенах Михайловского дворца появятся проломы.
Разговор о реконструкции начался еще в 2004 году — тогда предполагалось радикально перестроить Сервизный и Церковный дворы, что потребовало бы полного закрытия всего Русского музея на время реконструкции. В 2016 году вопрос бурно обсуждался в Совете по культурному наследию, однако в результате все-таки получил одобрение этого органа — тогда было принято решение проводить работы по реконструкции в два этапа и начать с Сервидного двора. В 2018 году проект прошел Главгосэкспертизу, Министерство культуры назначило заказчиком работ Фонд инвестиционных строительных проектов города Санкт-Петербурга. Подрядчиком должно было выступить АО «Ренессанс-Реставрация». Фонд о намерениях ГРМ расторгнуть договор уже знает — в свою очередь они намерены обратиться в Министерство финансов и Министерство культуры для того, чтобы высчитать убытки.
Актуальность проекта, по мнению руководства Государственного Русского музея, все еще сохраняется. По проекту 2016 года, вместо двух внутренних дворов Михайловского дворца — Церковного и Сервизного — должен был быть приспособлен для современного использования только второй. Двор планировалось перекрыть стеклянной крышей и превратить новое музейное пространство. Предполагалось установить лифт для маломобильных посетителей комплекса, а в подвале разместить лекторий. Также должны были быть расширены и переоборудованы некоторые примыкающие к двору помещения.
«Перекрытие внутренних дворов необходимо как для содержания здания, так и для посетителей, так как позволяет обеспечить доступ посетителей с ограниченными физическими возможностями на второй этаж основной экспозиции Михайловского дворца», — приводит «Фонтанка» слова руководства ГРМ. В музее также напоминают о намерениях «создать в центре экспозиции лекционный зал, значительно улучшающий условия просветительской работы», и «повысить комфортность вестибюльной зоны для всех посетителей».
Напомним, 5 ноября 2018 года администрация Русского музея официально подтвердила, что срок передислокации предметов искусства перед реконструкцией здания будет перенесен надо более позднюю дату — тогда этой датой называли 1 января, однако при необходимости может быть перенесена на более поздний срок.
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