Серебрякова, Кустодиев, Фешин: Русский музей показывает редкие шедевры из собраний петербургских семей

Кажется, открылась главная выставка русского искусства сезона. Три петербургские семьи коллекционеров показывают в Русском музее сокровища (внимание: арт-неймдроппинг): амазонка русского авангарда Наталья Гончарова и гений импрессионистского портрета Николай Фешин, мирискусники Константин Сомов и Евгений Лансере, а также Кустодиев (конечно, же будут купчихи), Коровин, Репин и Петров-Водкин. Всеобщая любимица Зинаида Серебрякова представлена не только автопортретами и зарисовками из жизни крестьянок, но и рисунками из марокканской серии. Выставка занимает целое крыло Корпуса Бенуа, семьи Палеевых, Березовский и Наумовых вместе с кураторами постарались передать атмосферу домашнего художественного собрания — работы показывают не разрозненно, а в составе коллекции. Например, семья Палеевых показывает типичную «профессорскую» коллекцию, которая сложилась в Ленинграде 1960–1980-х годов и существует с тех пор в неизменном виде. Пожалуй, первый и последний шанс увидеть шедевры музейного уровня, которые хранятся в обычных петербургских квартирах.

Русский музей

Корпус Бенуа

11 апреля–10 июня