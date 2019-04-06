Петербуржцы оттерли от краски стрит-арт копии картин Боттичелли на улице Радищева

Импровизационная уличная картинная галерея на улице Радищева снова «открыта» для петербуржцев — активисты отмыли от краски стрит-арт копии Боттичелли и современных авторов. Коммунальные службы атаковали ее вчера, 5 апреля — всего за сутки «народ отмыл» произведения искусства.

Работы в своем первоначальном виде. Здесь и далее фото: "Фонтанка"

Картинную галерею стрит-арт копий устроил петербургский художник Олег Лукьянов. На фасадах домов по улице Радищева расположились репродукций работ Романа Ляпина, Владимира Колбасова, Алексея Ежова, Тумана Жумабаева, Андрея Белле. Современников дополнил классик Боттичелли.

По словам коммунальщиков, закрасить картины попросили сами горожане: «Вчера подошёл представитель управляющей компании и сказал, что поступают жалобы от инициативной группы. Будем закрашивать», — рассказал Лукьянов. Тогда художник поделился планами — он собирался вооружиться тряпками и водой и вернуть искусство на стену.

О возвращении бесплатной галереи рассказала «Фонтанка». Неизвестно, отмыл ли копии сам художник, или это сделали неравнодушные петербуржцы.

Напомним, напряженные отношения между коммунальными службами и уличными художниками сохраняются уже давно. Так, в начале года работа художника Паши Каса «Дверь в советский Новый год» была закрашена спустя несколько часов после появления. Позже петербуржцы решили не дожидаться и самостоятельно оттерли от краски работу — активисты вооружились монетками и несколько часов оттирали краску. В феврале на Мытнинской улице уничтожили граффити-оммаж на работу Бэнкси «Девочка с воздушным шаром», которое было размещено там для привлечения внимания к проблеме детской поликлиники №44. С момента появления стрит-арта прошло меньше суток. Петербуржцы пытались оттереть еще одну работу Паши Каса — граффити «Окно в другую реальность» — ее практически сразу после появления закрасили коммунальщики. В сентябре 2017 года изображение Моны Лизы в образе дворника, которое поместил на стену здания на улице Жуковского, 49 Паша Кас еще в 2016 году, закрасили, тем самым уничтожив. Однако не на все воля коммунальная — так, команда HoodGraff избавилась от собственного стрит-арта с Цоем, чтобы отреставрировать его.