В пространстве «Севкабель Порт» появился стрит-арт о потере слуха

Во дворе бара «Мачты» в пространстве «Севкабель Порт» появилась работа «Слышать самого себя» уличного художника Александра Blot, посвященная проблеме потери слуха. Инициатор уличной интервенции — Институт исследования стрит-арта совместно с благотворительной некоммерческой организацией «Я тебя слышу». Работа сделана к Международному дню охраны здоровья и слуха, чтобы обратить внимание на проблемы людей, теряющих или уже потерявших слух. По данным ВОЗ, от глухоты и нарушений слуха страдают примерно 466 миллионов человек. А к 2050 году эта цифра достигнет 900 миллионов, поэтому так важно призвать людей впустить в свою жизнь больше осознанной тишины для его сохранения.

«Каждый из нас может прислушиваться к себе и делиться информацией с миром. Персонаж, образующий с ракушкой единое целое, символизирует внутреннее звучание наших мыслей, которые мы транслируем, высвобождаем, пропуская через себя» — рассказывает Александр Blot.

Куратор выставочных проектор Институт исследования стрит-арта Полина Еж считает, что замкнутое пространство двора «Мачт» создает необходимый для понимая работы контекст.

«Я тебя слышу» — благотворительная некоммерческая организация, которая поддерживает семьи с детьми с нарушенным слухом, продвигает концепцию доступной среды для глухих и слабослышащих, поддерживает культуру жестового языка и привлекает внимание общества к проблемам людей с нарушенным слухом.