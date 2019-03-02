В Эрмитаже показали неизвестные работы Якоба Йорданса (впервые!)

Кроме произведений, находящихся в коллекции Эрмитажа, на выставку поступили полотна из музеев Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Перми, а также Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина — там также будет доступна экспозиция фламандского художника. Впервые зрителям также показали три рисунка, которые под именем Йорданса никогда не публиковались — «Несение Креста», считавшийся раньше анонимным и идентифицированный только в процессе подготовки экспозиции. Еще два рисунка были куплены Эрмитажем в 2016 году.

Один из кураторов выставки, старший научный сотрудник отдела западноевропейского искусства Алексей Ларионов признался, что живопись Якоба Йорданса редко встречается на рынке. «Одно из приобретений, «Этюд старухи», из частной коллекции петербургского владельца: как я понимаю, он живет на два города, Петербург и Париж, и я думаю, что рисунок — европейского происхождения. А второй купленный лист, «Смеющийся мужчина в шутовском колпаке», находился в Астрахани и был неизвестен. Этот совершено восхитительный рисунок висит в самом конце зала, и это такой шаржированный автопортрет самого Йорданса. Работа никогда не упоминалась в литературе, и мы не знаем, как она попала в Астрахань», — рассказал историю находок Ларионов.

В Государственном Эрмитаже признаются, что музеи России обладают значительной и интересной коллекцией произведений Йорданса, позволяющей показать творчество художника с самой выгодной стороны. «Имеются картины почти всех жанров, в которых работал художник, представлены все этапы его творчества, начиная с середины 1610-х годов и заканчивая серединой 1660-х годов. Собрать на выставке все произведения Йорданса, принадлежащие музеям России, именно в настоящее время интересно и важно еще и потому, что в течение последних семи-восьми лет ряд картин был подвергнут серьезной реставрации, позволившей раскрыть подлинную живопись мастера, освободив ее от посторонних записей», — сообщают в музее.

Выставка «Якоб Йорданс (1593–1678). Картины и рисунки из собраний России» открыта для посетителе со 2 марта по 26 мая и будет проходить в Николаевском зале главного музейного комплекса Эрмитажа.