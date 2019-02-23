От стрит-арта с изображением Летова в Некрасовском саду избавились наполовину

От стрит-арта с изображением Егора Летова на трансформаторной будке в Некрасовском саду избавились, но наполовину. Неизвестные закрасили обе стороны от Летова, на которых располагались строчки из песен лидера и единственного бессменного участника группы «Гражданская оборона».

Граффити появилось там 17 февраля и было приурочено к 11-летию со дня смерти музыканта. Авторы рисунка — арт-группа «Явь» — сообщили о произошедшем в своей официальной группе. «Обе стороны закрасили, понятия не имеем, кто, обратите внимание — белой краской. Как нам верно написали подписчики, скорей всего это такой компромисс власти, неугодные цитаты (майор) убрали, сам портрет оставили», — поделились они.

Стрит-арт художники сопроводили строчками из песен музыканта «Мы — лед» и «Посвящение А. Крученых». «Пока мы существуем — будет злой гололед. И майор поскользнется, майор упадет, ведь мы — лед под ногами майора!» и «Никто не хочет всех спасти и быть за то распятым, но каждый любит погрустить о всяком непонятном», — гласят надписи по бокам изображения.

Напомним, 21 февраля депутаты петербургского Заксобрания одобрили закон о легализации граффити в первом чтении. Согласно документу, эскизы стрит-арта будут утверждать чиновники. О том, что из этого выйдет и что думают сами художники — читайте в нашем материале.