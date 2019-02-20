Художник Андрей Сикорский устроил арт-трип «Любительнице абсента» Пикассо
Художник Андрей Сикорский представил серию коллажей, на которых героиня картины Пикассо «Любительница абсента» путешествует по другим картинам, временам и событиям. Сикорский назвал это арт-трипом.
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Пикассо и Васнецов. «Немного вам надо, ребятки!»
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Пикассо и Васнецов. «Воздействие пиявок на абстинентный синдром»
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Пикассо и Лиотар. «Блин, скока ждать можно?!»
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Пикассо и Малевич. «Гляньте, бабы, это чо???»
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Пикассо и Ге. «На троих»
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Пикассо и Репин. «Не ждали»
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Пикассо и Брейгель. «Найди пословицу про абсент»
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Пикассо и Мунк. «Страх и равнодушие в Лас-Вегасе»
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Пикассо и Пикассо. «Девушка, пива не желаете?»
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Пикассо и Матисс. «Одинокая женщина желает познакомиться»
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Пикассо и Саврасов. «Весенний день»
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Пикассо и Брюллов. «Да мне нормально, я тут посижу»
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Пикассо и Серов. «Мужики козлы!»
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