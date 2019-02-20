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Художник Андрей Сикорский устроил арт-трип «Любительнице абсента» Пикассо

Художник Андрей Сикорский представил серию коллажей, на которых героиня картины Пикассо «Любительница абсента» путешествует по другим картинам, временам и событиям. Сикорский назвал это арт-трипом. 

  • Пикассо и Васнецов. «Немного вам надо, ребятки!»

  • Пикассо и Васнецов. «Воздействие пиявок на абстинентный синдром»

  • Пикассо и Лиотар. «Блин, скока ждать можно?!»

  • Пикассо и Малевич. «Гляньте, бабы, это чо???»

  • Пикассо и Ге. «На троих»

  • Пикассо и Репин. «Не ждали»

  • Пикассо и Брейгель. «Найди пословицу про абсент»

  • Пикассо и Мунк. «Страх и равнодушие в Лас-Вегасе»

  • Пикассо и Пикассо. «Девушка, пива не желаете?»

  • Пикассо и Матисс. «Одинокая женщина желает познакомиться»

  • Пикассо и Саврасов. «Весенний день»

     

  • Пикассо и Брюллов. «Да мне нормально, я тут посижу»

  • Пикассо и Серов. «Мужики козлы!»


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