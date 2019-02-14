В Петербурге создали граффити про автономный российский интернет — оно существует только в сети

Петербургские художники из арт-группы «Явь» создали ироничное граффити о ситуации с изоляцией российского интернета. Оно существует только в сети.

«В 2016 году, когда мы рисовали Гагарина нас забрала полиция. В мае 2017, мы делали стрит-арт о коррупции в вузах и нас закидали яйцами. Сегодня нам устроили бомбардировку из снега и грязи. У нас редко есть время на вторую попытку, пусть эта работа с Клишасом существует только в интернете, который он так мечтает изолировать», — пишут художники.