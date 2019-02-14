В Петербурге создали граффити про автономный российский интернет — оно существует только в сети
Петербургские художники из арт-группы «Явь» создали ироничное граффити о ситуации с изоляцией российского интернета. Оно существует только в сети.
«В 2016 году, когда мы рисовали Гагарина нас забрала полиция. В мае 2017, мы делали стрит-арт о коррупции в вузах и нас закидали яйцами. Сегодня нам устроили бомбардировку из снега и грязи. У нас редко есть время на вторую попытку, пусть эта работа с Клишасом существует только в интернете, который он так мечтает изолировать», — пишут художники.
На рисунке изображен сенатор Андрей Клишас, автор законопроекта об автономном российском интернете, который 13 февраля Госдума приняла в первом чтении. Ранее директор лаборатории компьютерной криминалистики при Университете ИТМО Кузьмич Павел объяснил «Собака.ru», чем обернется принятие законопроекта для рядовых пользователей и отечественной IT-индустрии в целом (спойлер — ничем хорошим).
Граффити является отсылкой к феминистской рекламной кампании Reebok, которая на разделила российский интернет на два лагеря.
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