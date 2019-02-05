В Центре им. Курехина покажут Мамышева-Монро и Тимура Новикова на выставке о первых рейвах

В центре имени Курехина 6 февраля открывается выставка «Андеграунд 90-х: Художники на танцполе» с работами Владислава Мамышева-Монро, Тимура Новикова, Георгия Гурьянова, Андрея и Алексея Хааса, Сергея Бугаева-Африки, Ольги Тобрелутс и других. Выставка посвящена феномену первых рейвов на рубеже 80-х и 90-х, организованных художниками и музыкантами в Планетарии, в сквоте на Фонтанке, 145, в Юсуповском дворце и в ДК связи. Позже ленинградское рейв-движение экспортировали в Москву — в частности, легендарная «Гагарин-пати» в павильоне “Космос” на ВДНХ 14 декабря 1991 года.

Работы предоставлены из коллекций Ольги Тобрелутс, Яны Адельсон, Сергея Енькова, Марины Алби и Олега Маслова. Куратором выступила художница Ольга Тобрелутс, которая состояла в Новой академии изящных искусств Тимура Новикова. Благодаря рейв-движению в ленинградской художественной среде Ольга Тобрелутс познакомилась со своим мужем — промоутером Андреем Хаасом.

ЦСИ им Сергея Курёхина, Лиговский пр. 73, 4й этаж

Вернисаж 6 февраля в 19:00 Вход на вернисаж свободный.