В Президентской библиотеке Петербурга появились работы блокадных художников

В фонды Президентской библиотеки были переданы работы петербургского художника Юрия Бажанова — картины, этюды и наброски портретов, городских пейзажей, автопортреты. 1943 году, когда ему было 16 лет, Бажанов поступил на первый курс художественного училища в Ленинграде, чтобы стать театральным художником. Рисунки Бажанова, представленные для оцифровки в Президентскую библиотеку, относятся именно к этому периоду. На них можно увидеть зарисовки к спектаклю «Саломея», мужские портреты, а также изображение президента США Авраама Линкольна, выполненное карандашом.

В фонды поступили две акварели его друга и соученика, впоследствии ставшего театральным художником, И. Мартынова. На них изображены военные будни, боевые расчеты и огонь пожарищ. Еще один художественный артефакт был передан петербуржцем Евгением Аганиным. Он запечатлел боевые ландшафты города во время блокады. «Высылаю «Рисунок из блокады», выполненный мною в те годы. Сейчас мне уже 80. Вся моя большая семья пережила блокаду, работая в Ленинграде. Отец — торфяник, принимал участие в добыче горючего для осажденного города. Тетя и ее муж — связисты, обеспечивали телефонную связь. Все они награждены медалями за оборону Ленинграда. Дедушка умер. Бабушка ходила на «толчок», продавала семейные драгоценности», — сопроводил изображение письмом художник.

Пресс-служба Президентской библиотеки сообщает, что на призыв поделиться свидетельствами о блокаде в Ленинграде 1941–1944 годов откликнулись более 150 петербуржцев. Акция была запущена 9 ноября 2018 года для того, чтобы более четко сохранить образ и в дальнейшем распространять объективную информацию о блокаде.

«Мы открываем целый цикл мероприятий, целью которых станут ответы на главнейшие вопросы: как рассказывать о блокаде, как доносить информацию до молодежи, как сделать так, чтобы диалог с ветеранами был честным, каким образом сохранить точность в освещении этих событий. Сегодня тема блокады становится поводом для различных домыслов и фантазий, но этого быть не должно. Президентская библиотека как крупнейшее хранилище информации о российской истории постоянно работает над тем, чтобы документы о блокаде стали максимально доступными, ведь только на основе конкретных фактов можно составить объективное представление о событиях тех лет», — подчеркнул генеральный директор Президентской библиотеки Валентин Сидорин во время круглого стола, который прошел 12 ноября прошлого года.