В Русском музее пройдет выставка «Карл Маркс навсегда», в которой собрали все современные образы философа
18 октября в корпусе Бенуа открывается выставка "Карл Маркс навсегда", в которой собрали живопись и скульптуры всех возможных стилей и форм, изображающих немецкого философа и идеолога социализма Карла Маркса.
Экспозиция в Русском музее покажет не только сформированный в искусстве социалистического реализма канон изображения философа, но и переосмысление его образа современными художниками, которые продолжают испытывать интерес к этой фигуре.
Современные интерпретации образа включают в себя иронию, мелодраму, проклятие и панегирик, а также проекции внутренних процессов и личных историй. Экспозиция посвящена 200-летнему юбилею знаменитого мыслителя и включает в себя свыше ста произведений изобразительного искусства, предметов быта, а также экспонатов документального характера от начала XX века до наших дней.
Помимо экспонатов из фондов Русского музея, в выставке участвуют предметы из собрания Российского государственного архива социально-политической истории, Государственного музея политической истории России и произведения из частных собраний и мастерских современных художников.
Посетить выставку можно будет до 14 января.
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