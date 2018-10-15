В Русском музее пройдет выставка «Карл Маркс навсегда», в которой собрали все современные образы философа

18 октября в корпусе Бенуа открывается выставка "Карл Маркс навсегда", в которой собрали живопись и скульптуры всех возможных стилей и форм, изображающих немецкого философа и идеолога социализма Карла Маркса.

Экспозиция в Русском музее покажет не только сформированный в искусстве социалистического реализма канон изображения философа, но и переосмысление его образа современными художниками, которые продолжают испытывать интерес к этой фигуре.