Эрмитаж запускает бесплатные экскурсии для слабослышащих по выставке «Шедевры Лейденской коллекции»

В Эрмитаже с 13 октября запустят экскурсии для глухих и слабослышащих посетителей по выставке «Эпоха Рембрандта и Вермеера. Шедевры Лейденской коллекции».

Все экскурсии бесплатные при наличии документов (пенсионное удостоверение или справка МСЭ). Для того, чтобы принять в них участие, необходима обязательная регистрация: написать дату экскурсии и свою фамилию можно на почту inclusivehermitage@gmail.com. С расписанием можно ознакомиться на сайте Эрмитажа.