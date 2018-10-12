Эрмитаж запускает бесплатные экскурсии для слабослышащих по выставке «Шедевры Лейденской коллекции»
В Эрмитаже с 13 октября запустят экскурсии для глухих и слабослышащих посетителей по выставке «Эпоха Рембрандта и Вермеера. Шедевры Лейденской коллекции».
Все экскурсии бесплатные при наличии документов (пенсионное удостоверение или справка МСЭ). Для того, чтобы принять в них участие, необходима обязательная регистрация: написать дату экскурсии и свою фамилию можно на почту inclusivehermitage@gmail.com. С расписанием можно ознакомиться на сайте Эрмитажа.
Напомним, экспозиция открылась 5 сентября и продлится до 13 января. На ней покажут 83 произведения из частных коллекций, среди которых полотна выдающихся живописцев Золотого века Голландии, в том числе картины Рембрандта (включая работы его раннего лейденского периода и зрелого творчества), Франса Халса и Иоханнеса Вермеера, а также работы учеников Рембрандта (Фердинанд Бол и Говерт Флинк). Ядро коллекции — два рисунка и двенадцать картин Рембрандта Харменса ван Рейна, которым Томас Каплан, по его признанию, буквально «одержим». Специально для «Собака.ru» куратор выставки Ирина Соколова провела экскурсию, которую можно посмотреть здесь.
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