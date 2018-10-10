В «Ленинград Центре» покажут работы Кустодиева, Серова, Бакста и Кончаловского из частных коллекций
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Александр Громов «Черный арлекин», 1920-е гг.
26 октября в «Ленинград Центре» откроется выставка «Художники «Мира искусства». Портреты», приуроченная к к 120-летитию возникновения художественного объединения «Мир искусства».
Объединение «Мир искусства» существовало в XIX-XX веках и являлось крупнейшим в российском искусстве того периода. В разное время в него входили известнейшие художники страны: петербуржцы увидят на экспозиции живопись, графику и портреты Валентина Серова, Бориса Кустодиева, Льва Бакста, Константина Сомова, Петра Кончаловского, Филиппа Малявина, Мстислава Добужинского и других известнейших художников-участников объединения из частных собраний российских коллекционеров и галерей, не доступных для публичного показа в любое другое время.
Картины сопровождаются подробными аннотациями, архивными и историческими материалами, рассказывающими об истории объединения. Участников «Мира искусства», прежде всего, интересовал синтез различных видов искусств в едином тотальном произведении, поэтому его представители известны, прежде всего, своими театральными работами.
Экспозиция станет первой главой трилогии, посвященной работам художников творческого объединения «Мир искусства». Вторым проектом цикла станет экспозиция жанровых и пейзажных картин художников объединения. Заключением трилогии станет выставка театральных эскизов.
Посетить выставку «Художники «Мира искусства». Портреты» можно будет до 9 декабря.
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