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В «Ленинград Центре» покажут работы Кустодиева, Серова, Бакста и Кончаловского из частных коллекций

  • Александр Громов «Черный арлекин», 1920-е гг.

26 октября в «Ленинград Центре» откроется выставка «Художники «Мира искусства». Портреты», приуроченная к к 120-летитию возникновения художественного объединения «Мир искусства». 

Объединение «Мир искусства» существовало в XIX-XX веках и являлось крупнейшим в российском искусстве того периода. В разное время в него входили известнейшие художники страны: петербуржцы увидят на экспозиции живопись, графику и портреты Валентина Серова, Бориса Кустодиева, Льва Бакста, Константина Сомова, Петра Кончаловского, Филиппа Малявина, Мстислава Добужинского и других известнейших художников-участников объединения из частных собраний российских коллекционеров и галерей, не доступных для публичного показа в любое другое время.

 

  • Борис Кустодиев «Ю. Е. Кустодиева с сыном». 1904 г

  • Борис Кустодиев «Автопортрет с сыном Кириллом», 1907-1909 гг

Картины сопровождаются подробными аннотациями, архивными и историческими материалами, рассказывающими об истории объединения. Участников «Мира искусства», прежде всего, интересовал синтез различных видов искусств в едином тотальном произведении, поэтому его представители известны, прежде всего, своими театральными работами.

Экспозиция станет первой главой трилогии, посвященной работам художников творческого объединения «Мир искусства». Вторым проектом цикла станет экспозиция жанровых и пейзажных картин художников объединения. Заключением трилогии станет выставка театральных эскизов.

Посетить выставку «Художники «Мира искусства». Портреты» можно будет до 9 декабря.

  • Александр Яковлев «Женский портрет», 1915 год.

  • Константин Сомов «Портрет Инны Доротенко», 1936 год.


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Автор: Ася Алисултанова
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