В «Ленинград Центре» покажут работы Кустодиева, Серова, Бакста и Кончаловского из частных коллекций

Картины сопровождаются подробными аннотациями, архивными и историческими материалами, рассказывающими об истории объединения. Участников «Мира искусства», прежде всего, интересовал синтез различных видов искусств в едином тотальном произведении, поэтому его представители известны, прежде всего, своими театральными работами.

Экспозиция станет первой главой трилогии, посвященной работам художников творческого объединения «Мир искусства». Вторым проектом цикла станет экспозиция жанровых и пейзажных картин художников объединения. Заключением трилогии станет выставка театральных эскизов.

Посетить выставку «Художники «Мира искусства». Портреты» можно будет до 9 декабря.