Путин передал в коллекцию Эрмитажа золотой жезл императора Александра II

Президент Владимир Путин передал фельдмаршальский жезл Российской империи в коллекцию Эрмитажа. Накануне музей закрыли для посетителей из-за встречи главы государства и канцлера Австрии Себастьяна Курца.

Церемония прошла в Фельдмаршальском зале. Золотой жезл российского императора, инкрустированный бриллиантами и сапфирами, был знаком отличия фельдмаршалов и маршалов. Его изготовил в 1878 году ювелир из Петербурга Юлиус Кейбел. После трагической гибели Александра II (он был убит террористами), жезл пролежал 15 лет и затем был передан генерал-адъютанту Иосифу Ромейко-Гурко, произведенному в фельдмаршалы за заслуги в Русско-турецкой войне 1877–1878 годов.

Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский рассказал, что в музее также хранится мундир императора, в котором он был в момент смерти.