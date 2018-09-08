В Петербурге проходит первый фестиваль документального кино о граффити и стрит-арте

В Петербурге проходит первый международный фестиваль документального некоммерческого кино StreetDoc, который посвящен граффити и стрит-арту. Программу составили фильмы, снятые в Германии, Италии, России, на Украине, во Франции и Чехии.

Организаторами выступили Институт исследования стрит-арт и Фонд InLoco. Зрители могут пообщаться с героями и режиссерами фильмов. Ленты показывают на языке оригинала с русскими или английскими субтитрами.

«Наш фестиваль — это возможность услышать прямую речь героев улиц, поскольку в программе фестиваля собраны фильмы, созданные при непосредственном участии художников. Улица открыта для всех. Собранные вместе истории создают вполне ясную картину того, чем сегодня живет уличное искусство и субкультура граффити», — цитирует ТАСС куратора программы фестиваля Марию Удовыдченко. Просмотры проходят в центре «Охта молл».

Подробнее о фестивале можно узнать здесь.

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