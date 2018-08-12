Летающие «Жигули» и роботы в «Почте России»: художник показал Россию 2077 года
Художник и один из основателей арт-объединения MXD Евгений Зубков показал новую серию иллюстраций под названием «Russia 2077». Работы посвящены вымышленной России будущего.
«Проект представляет собой параллельную реальность, где гипертрофированные образы современных технологий контрастируют с обыденными пейзажами и повседневной действительностью провинциальной России, декорации которой будто застряли вне времени», - цитирует Зубкова TJ.
Художник отметил, что «Россия 2077» является продолжением проектов «экзистенциальный Google» и «Россия в 2046 году».
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