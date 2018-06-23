Русский поэт Наум Коржавин умер в США

Поэт, прозаик, переводчик и драматург Наум Коржавин умер в США на 93-м году жизни. Об этом на своей странице в Facebook сообщила поэт и музыкант Вероника Долина. Поэт умер 22 июня после продолжительной болезни. Последние годы жизни он провел в Северной Каролине.

«Все достоверно, из уст его дочери Елены Рубинштейн, в семье которой он жил последние 5-7 лет и с которой я близко общаюсь. Эти сутки уже сигнализировали о тревоге: он постепенно слаб и угасал. Не уверена, что был какой-то диагноз, фатальное заболевание, просто происходило угасание», — уточнила Долина РБК.

Наум Коржавин (настоящее имя — Наум Мандель) родился 14 октября 1925 года в Киеве в еврейской семье. В 1944 году он приехал в Москву и поступил в Литературный институт. В 1947 году Коржавин был арестован, около 8 месяцев провел в изоляторе Министерства госбезопасности СССР и Институте имени Сербского. Был осужден по статье УК СССР как «социально опасный элемент». Долго находился в ссылке.

В период оттепели начал публиковать собственные стихи в журналах. Более широкую известность ему принесла публикация подборки стихов в поэтическом сборнике «Тарусские страницы» (1961). В 1963 году при содействии Евгения Винокурова вышел сборник Коржавина «Годы», куда вошли стихи 1941-1961 годов. В 1967 году театр имени К.С. Станиславского поставил пьесу Коржавина «Однажды в двадцатом».

В 1973 году после допроса в прокуратуре поэт подал заявление на выезд из страны, объяснив свой шаг «нехваткой воздуха для жизни». Коржавин уехал в США и обосновался в Бостоне. Стал членом редколлегии «Континента». В 1976 году во Франкфурте-на-Майне (ФРГ) вышел сборник стихов Коржавина «Времена», в 1981 году там же — сборник «Сплетения». В 2016 году он стал лауреатом премии «Поэт», присуждаемой за наивысшие достижения в русской лирике.

По материалам «ДП»