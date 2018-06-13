Вы ректор Академии художеств, комиссар национального павильона обеих Венецианских биеннале, художественной и архитектурной, и глава попечительского совета «Манежа». Как распределяете свое время между этими должностями?

Главное для меня — это, конечно, Академия художеств, у нас, кстати, недавно прошли выборы на должность ректора…

И с каким результатом вы победили?

Для творческого вуза, в котором по определению должны быть люди не слишком довольные руководством, результат хороший: почти две трети голосовавших. При том, что это тайные выборы. Тебе могут улыбаться, жать руку, душить в объятиях, клясться в преданности, а потом голосовать против. Для меня было важно пройти через эту процедуру, получить поддержку, потому что ближайшие годы я планирую посвятить Санкт-Петербургской академии художеств, в первую очередь укреплению ее статуса.