В Манеже пройдет выставка «Петербург 2103», которую сравнивают с Венецианской архитектурной биеннале

Архитектурный критик и колумнист «Собака.ru» Мария Элькина рассказала нам о предстоящей выставке в ЦВЗ «Манеж» под названием «Петербург 2103», которая пройдет с 20 июня по 15 июля. Элькина стала куратором выставки, масштаб которой уже сравнивают с Венецианской архитектурной биеннале.

«Идея выставки — представить Петербург как проект. Обычно мы смотрим назад: считаем что до 1917 года все было прекрасно с архитектурой, а сейчас — сплошное недоразумение. Это происходит потому, что мы плохо осознаем настоящее как часть чего-то большого», — отметила Элькина.

Выставка будет поделена на три части: прошлое, настоящее и будущее (точнее его видение таким, каким оно могло бы быть). Помимо этого на экспозиции будет отдельный блок, который создали со-организаторы выставки — Университет ИТМО. Там любой посетитель сможет принять участие в интерактивной игре «Построй свой город».