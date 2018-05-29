В Манеже пройдет выставка «Петербург 2103», которую сравнивают с Венецианской архитектурной биеннале
Архитектурный критик и колумнист «Собака.ru» Мария Элькина рассказала нам о предстоящей выставке в ЦВЗ «Манеж» под названием «Петербург 2103», которая пройдет с 20 июня по 15 июля. Элькина стала куратором выставки, масштаб которой уже сравнивают с Венецианской архитектурной биеннале.
«Идея выставки — представить Петербург как проект. Обычно мы смотрим назад: считаем что до 1917 года все было прекрасно с архитектурой, а сейчас — сплошное недоразумение. Это происходит потому, что мы плохо осознаем настоящее как часть чего-то большого», — отметила Элькина.
Выставка будет поделена на три части: прошлое, настоящее и будущее (точнее его видение таким, каким оно могло бы быть). Помимо этого на экспозиции будет отдельный блок, который создали со-организаторы выставки — Университет ИТМО. Там любой посетитель сможет принять участие в интерактивной игре «Построй свой город».
История Петербурга в части «прошлое» представлена хронологически в десяти периодах. У каждого есть главный герой и лейтмотив. Например, Петр I — это стратегия. Он был невероятным визионером, а задуманное им реализовывалось на протяжении двухсот лет.
В блоке про настоящее был выбран жанр снимков, видео и 3D моделей — их делает Александр Гронский. «Он один из лучших российских фотографов, умеет смотреть отстраненно и это важно, потому что критический взгляд в духе блогера Илья Варламова на современные жилые районы недееспособен. Просто говорить, как все ужасно — тупиковый путь — в первую очередь надо проанализировать среду и понять почему она такая», — добавила архитектурный критик.
Будущему посвятят второй этаж и, по заверениям Мари Элькиной, это будет «самый творческий и свободный блок». Например, исследовательский институт The Why Factiory во главе с Вини Маасом и местными студентами представят версии того, каким будет Петербург в 2103-м году. «Есть и очень радикальные вещи — предположение, что на Дворцовой площади мог бы появиться самый высокий в мире небоскреб», — отметила куратор выставки.
Заканчиваться все повествование будет красивым фильмом про современный Петербург, снятым французскими режиссерами Илой Бека и Луизой Лемуан.
Напомним, команда Манежа в лице Павла Пригары, Анны Яловой, Светланы Зениной, Веры Рейхет, Марины Джигарханян, Анны Кириковой, Елизаветы Павлычевой, Дениса Калядина, Геннадия Кузьмичева и Юрия Самойлова стала номинантом премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга».
«Собака.ru» благодарит за поддержку партнеров премии «ТОП50 Самые знаменитые люди Петербурга 2018»:
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