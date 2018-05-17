Художники распишут скамьи в Михайловском саду в рамках акции Русского музея

19 мая Русский музей совместно с лабораторией «Человек мира» проведет традиционную акцию «Лавка мира». Художники и студенты художественных вузов распишут скамьи в Михайловском саду.

В этом году заглавная тема акции - «Русскому искусству посвящается». Для участия необходимо предоставить свои эскизы на эту тему. Разрисованные лавки украсят аллеи Михайловского сада и станут частью выставки садово-паркового искусства в рамках фестиваля «Императорские сады России» в Летнем саду.

«Лавкам предстоит долгая и счастливая жизнь в рамках музейных пространств, творческих мастерских, частных собраний и социальных центров. Часть лавок мира будет продана на благотворительном аукционе в поддержку инклюзивных программ», — рассказали организаторы.

Более подробно об участии в акции можно посмотреть здесь.