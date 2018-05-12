Список участников и номинанты на победу: сегодня пройдет финал Евровидения 2018

Сегодня, 12 мая, в столице Португалии – Лиссабоне – состоится финал конкурса песни «Евровидение-2018». В 22.00 по московскому времени выступят исполнители из 26 стран, которые прошли отбор. Главной претенденткой на победу является Элени Фурейра (Кипр), а за ней располагается представительница Израиля – Нетта. Одним из изначальных фаворитов также считается Александр Рыбак, выигравший «Евровидение-2009». В полуфинале музыкант неожиданно опустился на восьмую строчку.

Победителя «Евровидения-2018» определят сегодня, 12 мая, из 26 исполнителей:

Клаудия Пашкуал (Португалия) с песней O Jardim

Amaia y Alfred (Испания) – Tu Canci n

Madame Monsieur (Франция) - Mercy

Михаэль Шульте ( Германия) – You Let Me Walk

AloneSuRie (Великобритания) – Storm

Сезар Сэмпсон (Австрия) – Nobody But You

Элина Нечаева (Эстония) – La Forza

Элени Фурейра (Кипр) – Fuego

Иева Засимаускайте (Литва) – When We're Old

Netta (Израиль) – Toy

Миколас Йозеф (Чехия) – Lie To Me

Equinox (Болгария) – Bones

Евгент Бушпепа (Албания) – Mall

Саара Аалто (Финляндия) – Monsters

Райан О'Шонесси (Ирландия) – Together

Sanja Ilić & Balkanika (Сербия) – Nova Deca

DoReDos (Молдавия) – My Lucky Day

AWS (Венгрия) – Viszl t Ny r

Melovin (Украина) – Under The Ladder

Бенджамин Ингроссо (Швеция) – Dance You Off

Джессика Маубой (Австралия) – We Got Love

Александр Рыбак (Норвегия) – That's How You Write A Song

Rasmussen (Дания) – Higher Ground

Леа Сирк (Словения) – Hvala, ne!

Waylon (Нидерланды) – Outlaw In 'Em

Ermal Meta e Fabrizio Moro (Италия) – Non Mi Avete Fatto Niente

Напомним, что представительница России Юлия Самойлова не прошла в финал «Евровидения».