Испанская студия выпустила 3D алфавит в честь известных художников мира

Испанская студия CESS сделала 3D-модель латинского алфавита, в котором 26 букв выполнены в стиле известных художников или имеют отсылки к их популярным работам, например, в честь Энди Уорхола, Бэнкси, Фриды Кало и Пабло Пикассо.