Испанская студия выпустила 3D алфавит в честь известных художников мира
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A — в честь Энди Уорхола (Andy Warhol). Фото CESS
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B — в честь Бэнкси (Banksy)
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C — в честь Пита Мондриана (Pieter Cornelis Mondriaan)
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D — в честь Демьена Хёрста (Damien Hirst)
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E — в честь Маурица Эшера (Maurits Escher)
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F — в честь Фриды Кало (Frida Kahlo)
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G — в честь архитектора Антонио Гауди (Antoni Gaudi)
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H — в честь Кита Харинга (Keith Haring)
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I — в честь Роберта Индианы (Robert Indiana)
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J — в честь Джеффа Кунса (Jeff Koons)
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K — в честь Василия Кандинского
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L — в честь Роя Лихтенштейна ( Roy Lichtenstein)
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M — в честь Жоана Миро (Joan Miro)
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N — в честь Джексона Поллока (Jackson Pollock)
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O — в честь испанского стрит-арт художника Окуда (Okuda)
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P — в честь Пабло Пикассо (Pablo Picasso)
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Q — в честь Жана-Мишель Баския (Jean-Michel Basquiat)
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R — в честь Рене Магритта (Rene Magritte)
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S — в честь Сальвадора Дали (Salvador Dali)
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T — в честь Такаси Мураками (Takashi Murakami)
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U — в честь Анри Матисса (Henri Matisse)
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V — в честь Винсента ван Гога (Vincent van Gogh)
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W — в честь Тома Вессельмана (Tom Wesselmann)
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X — в честь Майкла Грисграбера (Michael Griesgraber)
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Y — в честь японской художницы Яёи Кусами (Yayoi Kusama)
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Z — в честь Эдварда Мунка (Edvard Munch)
(кто долистал до конца, тот молодец)
Испанская студия CESS сделала 3D-модель латинского алфавита, в котором 26 букв выполнены в стиле известных художников или имеют отсылки к их популярным работам, например, в честь Энди Уорхола, Бэнкси, Фриды Кало и Пабло Пикассо.
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