Испанская студия выпустила 3D алфавит в честь известных художников мира

  • A — в честь Энди Уорхола (Andy Warhol). Фото CESS

  • B — в честь Бэнкси (Banksy)

  • C — в честь Пита Мондриана (Pieter Cornelis Mondriaan)

  • D — в честь Демьена Хёрста (Damien Hirst)

  • E — в честь Маурица Эшера (Maurits Escher)

  • F — в честь Фриды Кало (Frida Kahlo)

  • G — в честь архитектора Антонио Гауди (Antoni Gaudi)

  • H — в честь Кита Харинга (Keith Haring)

  • I — в честь Роберта Индианы (Robert Indiana)

  • J — в честь Джеффа Кунса (Jeff Koons)

  • K — в честь Василия Кандинского

  • L — в честь Роя Лихтенштейна ( Roy Lichtenstein)

  • M — в честь Жоана Миро (Joan Miro)

  • N — в честь Джексона Поллока (Jackson Pollock)

  • O — в честь испанского стрит-арт художника Окуда (Okuda)

  • P — в честь Пабло Пикассо (Pablo Picasso)

  • Q — в честь Жана-Мишель Баския (Jean-Michel Basquiat)

  • R — в честь Рене Магритта (Rene Magritte)

  • S — в честь Сальвадора Дали (Salvador Dali)

  • T — в честь Такаси Мураками (Takashi Murakami)

  • U — в честь Анри Матисса (Henri Matisse)

  • V — в честь Винсента ван Гога (Vincent van Gogh)

  • W — в честь Тома Вессельмана (Tom Wesselmann)

  • X — в честь Майкла Грисграбера (Michael Griesgraber)

  • Y — в честь японской художницы Яёи Кусами (Yayoi Kusama)

  • Z — в честь Эдварда Мунка (Edvard Munch) 

    (кто долистал до конца, тот молодец)

Испанская студия CESS сделала 3D-модель латинского алфавита, в котором 26 букв выполнены в стиле известных художников или имеют отсылки к их популярным работам, например, в честь Энди Уорхола, Бэнкси, Фриды Кало и Пабло Пикассо.

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