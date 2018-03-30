Юрий Норштейн — о «Ежике в тумане», детях и современном искусстве

О детях

Запомните, особенно родители, которые очень любят указывать детям, как рисовать — это последнее дело. Дети знают гораздо лучше, их воображение намного глубже нашего. Они логично мыслят, но их метафоры превосходят любые фантазии взрослого человека. У них свои правила: они смотрят на мир и хотят, чтобы он смотрел на них в ответ. Поэтому на их рисунках персонаж часто двигается влево или вправо, а смотрит фронтально.

Я уже не говорю о том, какие шедевры рисуют дети по мотивам «Ежика в тумане». Смотреть на это — большое наслаждение. Как тонко они чувствуют всю фактуру: и тишину, и туман, как перепродумывают сюжет. Например, один мальчик сделал рисунок «Ежик с Медвежонком выводят из тумана лошадь, чтобы ей не было так одиноко».