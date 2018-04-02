На выставке собрано около пятидесяти работ Михаила Шемякина ленинградского периода, которые практически неизвестны публике. Куратором экспозиции стал друг художника, знаток нонконформизма 60-х годов, петербургский коллекционер и автор проекта «Авангард на Неве» Исаак Кушнир.

Метафизический Петербург Петербург — город, к которому Михаил Шемякин чувствует особую привязанность, принадлежность. В Ленинграде он вырос, учился в художественной школе при Институте живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е. Репина, откуда был отчислен за «эстетическое развращение» однокурсников и несоответствие нормам соцреализма. Он работал почтальоном, вахтером, такелажником в Эрмитаже. В 1962 году в клубе журнала «Звезда» открылась его первая выставка.

«Петербург для Михаила Шемякина не только город, где он сформировался как художник, но и метафизическая родина, — рассказывает художественный директор центра Ольга Сазонова. — Незримым педагогом по эстетике на протяжении всех шестидесятых годов выступает сам город с его мистической атмосферой, населенный призрачными двойниками. Наравне со сказочным миром гофмановских фантазий, с которым он познакомился в детстве в Германии, именно такой Петербург Гоголя и Достоевского формирует эстетическую картину мира молодого художника».

Из Ленинграда Шемякин эмигрировал (точнее, был выслан) в 1971 году без единой работы — вывезти не дали ничего. Судьба его картин долго оставалась неизвестной. Исаак Кушнир провел настоящее детективное расследование, чтобы собрать их для юбилейной экспозиции.

В итоге мы увидим около 50 произведений из знаменитых коллекций Логиновой, Безобразовых, Чудновских, Березовских и других, а также иллюстрации к роману «Преступление и наказание» из Музея Ф.М. Достоевского. «Я уверен, что в Петербурге в частных собраниях или в числе семейных реликвий хранится еще много работ Михаила Шемякина этого периода, открытие которых еще предстоит», — говорит куратор.



