Почему нельзя пропустить выставку в Центре Михаила Шемякина
К 75-летию мастера открылась выставка «Доизгнанье. Шемякин. Ленинград. Шестидесятые», в которой представлены работы 60-х годов из частных собраний. Генеральным спонсором проекта выступил банк ВТБ.
На выставке собрано около пятидесяти работ Михаила Шемякина ленинградского периода, которые практически неизвестны публике. Куратором экспозиции стал друг художника, знаток нонконформизма 60-х годов, петербургский коллекционер и автор проекта «Авангард на Неве» Исаак Кушнир.
Метафизический ПетербургПетербург — город, к которому Михаил Шемякин чувствует особую привязанность, принадлежность. В Ленинграде он вырос, учился в художественной школе при Институте живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е. Репина, откуда был отчислен за «эстетическое развращение» однокурсников и несоответствие нормам соцреализма. Он работал почтальоном, вахтером, такелажником в Эрмитаже. В 1962 году в клубе журнала «Звезда» открылась его первая выставка.
«Петербург для Михаила Шемякина не только город, где он сформировался как художник, но и метафизическая родина, — рассказывает художественный директор центра Ольга Сазонова. — Незримым педагогом по эстетике на протяжении всех шестидесятых годов выступает сам город с его мистической атмосферой, населенный призрачными двойниками. Наравне со сказочным миром гофмановских фантазий, с которым он познакомился в детстве в Германии, именно такой Петербург Гоголя и Достоевского формирует эстетическую картину мира молодого художника».
Из Ленинграда Шемякин эмигрировал (точнее, был выслан) в 1971 году без единой работы — вывезти не дали ничего. Судьба его картин долго оставалась неизвестной. Исаак Кушнир провел настоящее детективное расследование, чтобы собрать их для юбилейной экспозиции.
В итоге мы увидим около 50 произведений из знаменитых коллекций Логиновой, Безобразовых, Чудновских, Березовских и других, а также иллюстрации к роману «Преступление и наказание» из Музея Ф.М. Достоевского. «Я уверен, что в Петербурге в частных собраниях или в числе семейных реликвий хранится еще много работ Михаила Шемякина этого периода, открытие которых еще предстоит», — говорит куратор.
Нонконформистский ЛенинградРаботы ленинградских художников-нонконформистов 1960-х годов интересуют Исаака Кушнира больше всего: «Каждый художник любит то, что делает сейчас, а юношеские работы считает экзерсисами, подготовительной историей. Для меня же 1960-е годы — самые интересные и замечательные. Уже тогда Михаил Шемякин был фантастическим тружеником. Ленинградский натюрморт, городской пейзаж, портреты друзей и знакомых, иллюстрации к произведениям мировой литературы стали каноническими. Дух времени передан в них с такой пронзительной и щемящей силой, что по праву эти произведения можно считать документом эпохи 1960-х и предвестником более крупных работ Михаила Шемякина».
Также на выставке представлено множество фотографий, снятых Михаилом Шемякиным, — редких и ценнейших документальных свидетельств жизни нонконформистского Ленинграда 1960-х.
В своей мастерской на Загородном проспекте Шемякин создал собственную реальность внутри официального мира, разрешенного тоталитарной системой. Место официального искусства заняли карнавальные хеппенинги, арт-перформансы.
В своей мастерской на Загородном проспекте Шемякин создал собственную реальность внутри официального мира, разрешенного тоталитарной системой. Место официального искусства заняли карнавальные хеппенинги, арт-перформансы.
«Я как будто предчувствовал, что многие мои друзья займут важную нишу в истории искусств, литературе, — вспоминал мастер. — Например, я снимал юного Олега Охапкина, молодого Виктора Кривулина, поэтов, прозаиков, многих художников. Замечательные люди, которые помогали мне в жизни».
В мае Михаилу Шемякину исполнится 75 лет. Банк ВТБ стал генеральным спонсором серии эксклюзивных выставок, посвященных юбилею Михаила Шемякина, в том числе и проекта «Доизгнанье. Шемякин. Ленинград. Шестидесятые».
Адрес Центра Михаила Шемякина: ул. Садовая, дом 11 (вход слева от арки).
Выставка работает до 6 мая. С 11:00 — 20:00. Выходной — понедельник.
Бесплатные экскурсии каждый день в 13:00, в 16:00 и в 19:00
(необходим входной билет).
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