Российский художник Игорь Олейников выиграл международную премию Андерсена
Российский художник Игорь Олейников, известный своими иллюстрациями к детским книгам, стал победителем Международной премии имени Х. К. Андерсена, которую раз в два года вручают лучшим авторам детской литературы.
«Этот выдающийся иллюстратор умеет вдохнуть жизнь в книги так, что другие могут ему позавидовать. Он создал ряд невероятных персонажей. В работах Олейникова чувствуются русская художественная школа, стиль и страсть», — говорится в решении жюри.
Олейников был героем проекта "Собака.ru" о детских иллюстраторах. По его словам, во взрослой литературе нет понятия «книга-картинка», а в детской есть.
Художник создал легендарные иллюстрации к таким книгам, как «Баллада о маленьком буксире» и "Рабочая азбука" Иосифа Бродского, «Мышь Махалия идет в колледж», "Сказки дядюшки Римуса" Харриса, "Соловей" Ганса Христиана Андерсена, а также очень многим другим.
Премия имени Ганса Кристиана Андерсена (Hans Christian Andersen Author Award) — литературная премия, которой награждаются лучшие детские писатели и художники-иллюстраторы. Она была учреждена в 1956 году Международным советом по детской и юношеской литературе ЮНЕСКО, присуждается один раз в два года, вручается 2-го апреля. Эта дата — день рождения Ганса Христиана Андерсена, — объявлена ЮНЕСКО в 1967 году Международным днем детской книги.
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