Российский художник Игорь Олейников выиграл международную премию Андерсена

Олейников был героем проекта "Собака.ru" о детских иллюстраторах. По его словам, во взрослой литературе нет понятия «книга-картинка», а в детской есть.

Художник создал легендарные иллюстрации к таким книгам, как «Баллада о маленьком буксире» и "Рабочая азбука" Иосифа Бродского, «Мышь Махалия идет в колледж», "Сказки дядюшки Римуса" Харриса, "Соловей" Ганса Христиана Андерсена, а также очень многим другим.

Премия имени Ганса Кристиана Андерсена (Hans Christian Andersen Author Award) — литературная премия, которой награждаются лучшие детские писатели и художники-иллюстраторы. Она была учреждена в 1956 году Международным советом по детской и юношеской литературе ЮНЕСКО, присуждается один раз в два года, вручается 2-го апреля. Эта дата — день рождения Ганса Христиана Андерсена, — объявлена ЮНЕСКО в 1967 году Международным днем детской книги.