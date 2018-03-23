Музей Фаберже продлил выставку «Модильяни, Сутин и другие легенды Монпарнаса», сообщается на официальном сайте учреждения.

Выставка будет работать до 27 марта включительно. Администрация учреждения напоминает, что с 12 по 25 марта основная экспозиция закрыта.

Полотна художников «Парижской школы» привезли из коллекции мецената Йонаса Неттера — более 70 лет она была недоступна широкому зрителю. Здесь мы рассказываем о семи картинах на экспозиции, перед которыми стоит задержаться подольше. Всего на выставку привезли более 120 произведений.