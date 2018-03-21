В Юсуповском дворце откроется выставка картин Бориса Гребенщикова

21 марта в Юсуповском дворце открывается выставка Бориса Гребенщикова «БГ-явления», передает ТАСС.

На экспозиции покажут 16 полотен в технике станковой живописи маслом на холсте. Картины БГ рисовал в период с 80-х по 2017 год. «Среди сюжетов картин Гребенщикова — пейзажи, элементы архитектуры и храмы, их отличают яркие насыщенные краски, импрессионистическая манера выражения, романтические мотивы», — отметила организатор выставки Ольга Чепурова. Выставку можно посетить до 21 апреля.

Часть из работ также была показана на выставке «Азбука Лунного Света» в Эрарте. Тогда на открытии музыкант лично сыграл всем присутствующим.

Ранее музыканты «Аквариума» перенесли концерт, который должен был пройти 16 марта в Петербурге. В начале марта СМИ сообщили о проблемах со здоровьем у Бориса Гребенщикова. Сначала о его госпитализации из-за проблем с сердцем, потом на официальной странице артиста появилась информация, что он «сильно простудился».