«Нелюбовь» Звягинцева удостоена французской кинопремии «Сезар»

Картина российского режиссера Андрея Звягинцева «Нелюбовь» выиграла номинацию «лучший зарубежный фильм 2018 года», обогнав «Дюнкерк» Кристофера Нолана, «Ла-Ла-Ленд» Дэмьена Шазелла, «квадрат» Рубена Эстлунда, также «Обмен принцессами» Марка Дюгена, «Случай в отеле «Нил Хилтон» Тарика Салеха и фильм «Свадьба» Стефана Стрекера.

«Сезар» называют французский Оскаром . Награда считается главной кинематографической премией Франции, ее вручение проходит с 1976 года. Это не первая победа режиссера, в июле 2017 года «Нелюбовь» получила главный приз кинофестиваля в Мюнхене, а в мае прошлого года была удостоена премией жюри на Каннском фестивале.

Кроме того, картина номинирована на премии «Оскар» и BAFTA 2018.