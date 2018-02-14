Эрмитаж передумал устанавливать во дворе резинового Микки Мауса

Во дворе Эрмитажа не будут устанавливать скульптуру современного американского художника Брайана Доннели (KAWS) «Последние дни» в виде Микки-Мауса. Об этом сообщил директор музея Михаил Пиотровский.

«Среди разных вариантов обсуждали и этот. Это не памятник Микки-Маусу — надо сказать, что это замечательная скульптура очень знаменитого скульптора, которая использует образ Микки Мауса. Он ничуть не хуже других образов, которые используют для памятников, включая исторических персонажей», — сообщил он.

Пиотровский напомнил, что каждый год во дворе Эрмитажа музей размещает один объект современного искусства. Вместо диснеевского персонажа в этом году решили установить работу итальянского скульптора Джузеппе Пеноне под названием «Идеи из камня — 1732 кг света».

«Там будет дерево, и на нём камни. Мы очень беспокоились, не будут ли эти камни падать, и как сделать так, чтобы за ними не лазали посетители, но я думаю, что обойдется», — описал скульптуру Пиотровский.

В Зимнем дворце ранее реставраторы нашли письмо коллег из СССР в будущее. Его составили в 1947 году позолотчики, которые восстанавливали малую церковь.