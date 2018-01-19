Художник Игорь Олейников попал в шорт-лист престижной премии Андерсена

В шорт-лист премии детской иллюстрации имени Х. К. Андерсена в 2018 году попал художник Игорь Олейников.

Олейников был героем проекта "Собака.ru" о детских иллюстраторах. По его словам, во взрослой литературе нет понятия «книга-картинка», а в детской есть. Художник нарисовал иллюстрации к таким книгам, как «Баллада о маленьком буксире» Иосифа Бродского, «Мышь Махалия идет в колледж», а также очень многим другим.

Премия имени Ганса Кристиана Андерсена (Hans Christian Andersen Author Award) — литературная премия, которой награждаются лучшие детские писатели и художники-иллюстраторы. Она была учреждена в 1956 году Международным советом по детской и юношеской литературе ЮНЕСКО, присуждается один раз в два года, вручается 2-го апреля. Эта дата — день рождения Ганса Христиана Андерсена, — объявлена ЮНЕСКО в 1967 году Международным днем детской книги.