В Главном штабе откроется выставка петербургского фотографа Бориса Смелова

18 января в Главном штабе Эрмитажа откроется выставка ленинградского и петербургского фотографа Бориса Смелова. На экспозиции впервые будут представлены 20 фотографий, переданные Эрмитажу в дар коллекционером Гордеевым. Открытие выставки приурочено к 20-летию со дня гибели фотографа.

Борис Смелов (1951-1998) еще при жизни был признан классиком петербургской фотографии и мастером «светописи». Критики и профессиональные фотографы единогласно признают его одним из лучших европейских мастеров фотографии. По их мнению, созданный им образ Петербурга по своему значению равен поэзии Иосифа Бродского. 


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Автор: Ася Алисултанова
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Места: Главный Штаб Эрмитажа
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