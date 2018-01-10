Русский музей проведет выставку Петрова-Водкина с редкими и малоизвестными работами

Напомним, в июне 2016 года Русский музей уже проводил выставку «Круг Петрова-Водкина». На экспозиции акцент был сделан на преподавательскую деятельность и круг художника.

Здесь можно пройти наш интерактивный тест, в котором можно проверить знания работ самого мастера и его учеников.