Русский музей проведет выставку Петрова-Водкина с редкими и малоизвестными работами

  • Кузьма Петров-Водкин. «Купание красного коня». 1912.

  • Кузьма Петров-Водкин. «Рабочие». 1926

  • Кузьма Петров-Водкин. Панно «Степан Разин». 1918 год

Весной в Русском музее откроется самая большая выставка живописи и графики Кузьмы Петрова-Водкина. Экспозицию приурочат к 140-летию художника: помимо самых известных работ, например, «Купание красного коня», зрителям покажут малоизвестные вещи из региональных музеев: произведения дадут Саратовский художественный музей им. А.Н.Радищева, Художественный музей Хвалынска в родном городе художника и другие. Всего в залах музея соберут 250 полотен из собраний Третьяковской галереи, Эрмитажа, Музея театрального и музыкального искусства и частных коллекций.

  • Кузьма Петров-Водкин. «Красная мадонна». 

  •  Кузьма Петров-Водкин. Портрет Анны Ахматовой. 

  • Кузьма Петров-Водкин. «Красный всадник». 

Напомним, в июне 2016 года Русский музей уже проводил выставку «Круг Петрова-Водкина». На экспозиции акцент был сделан на преподавательскую деятельность и круг художника. 

Здесь можно пройти наш интерактивный тест, в котором можно проверить знания работ самого мастера и его учеников. 


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