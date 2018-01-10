Русский музей проведет выставку Петрова-Водкина с редкими и малоизвестными работами
Весной в Русском музее откроется самая большая выставка живописи и графики Кузьмы Петрова-Водкина. Экспозицию приурочат к 140-летию художника: помимо самых известных работ, например, «Купание красного коня», зрителям покажут малоизвестные вещи из региональных музеев: произведения дадут Саратовский художественный музей им. А.Н.Радищева, Художественный музей Хвалынска в родном городе художника и другие. Всего в залах музея соберут 250 полотен из собраний Третьяковской галереи, Эрмитажа, Музея театрального и музыкального искусства и частных коллекций.
Напомним, в июне 2016 года Русский музей уже проводил выставку «Круг Петрова-Водкина». На экспозиции акцент был сделан на преподавательскую деятельность и круг художника.
Здесь можно пройти наш интерактивный тест, в котором можно проверить знания работ самого мастера и его учеников.
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