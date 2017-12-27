Обнаружены последние работы Рафаэля

Две фрески кисти Рафаэля были обнаружены в Музеях Ватикана, сообщает CNN. По мнению экспертов, работы были созданы около 1520 года — то есть перед самой смертью художника.

Изображения нашлись в ходе реконструкции зала Константина, который Рафаэль планировал расписать для Папы Римского. Как подтверждается книгой «Жизнеописания наиболее знаменитых живописцев» Джорджо Вазари, художник намеревался нанести изображение не в традиционных для времени техниках фресок, а с использованием масла.

Эта информация оказалось ключом к разгадке: когда реставраторы приступили к расчистке стен зала Константина, они обнаружили, что две женские фигуры на стенах написаны маслом — в отличие от остальных изображений, созданных после смерти Рафаэля другими художниками.

Ученые провели исследования с помощью инфракарсного и ультрафиолетового света и подтвердили предположения о технике. То, что художник работал без подготовительного рисунка, — еще один из характерных для него признаков.

Реставрация зала продолжится до 2022 года.

По материалам «Фонтанки»