В Петербург привезут скульптуры Сальвадора Дали

В Петербурге пройдет выставка скульптур испанского сюрреалиста Сальвадора Дали. Экспозицию откроют 25 мая в музее современного искусства Эрарта. Горожане смогут познакомиться с пластическим выражением главных сюжетов картин художника.

Всего в музее покажут 16 бронзовых скульптур, из них четыре — монументальные произведения до пяти метров высотой. Например, скульптура «Космический Слон» — почти 3 метра в высоту, олицетворяет важный для Дали символ, рожденный еще в 1946 году, когда художник работал над знаменитым полотном «Искушение святого Антония». Слон Дали несет по Египетской пустыне обелиск, символизирующий технологический прогресс в современном мире, и он, путешествуя сквозь пространство к небу, становится символом полета фантазии в завораживающей и сюрреалистической вселенной.

Скульптуры Дали посвятил своему другу Беньямино Леви — специалисту по современному искусству, с которым знаменитый испанец познакомился в 1960-х годах на выставке сюрреалистов. Именно Леви вдохновил Сальвадора Дали на создание бронзовых скульптур по мотивам своих работ.

Выставка продлится до 23 сентября.