Михаил Пиотровский возглавил рейтинг влиятельных деятелей культуры Петербурга

Рейтинг самых влиятельных деятелей культуры Петербурга в 2017 году возглавил глава Эрмитажа Михаил Пиотровский. Об этом сообщили «Фонтанка.ру» и журнал «Город 812».

Кроме Пиотровского, в топ-10 самых влиятельных деятелей культуры вошли руководитель Международного фестиваля балета Dance open Екатерина Галанова, директор Мариинского театра Валерий Гергиев, директор МДТ — Театра Европы Лев Додин, историк Лев Лурье, ректор Института живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина Семен Михайловский, худрук БДТ имени Г. А. Товстоногова Андрей Могучий, худрук Александринского театра Валерий Фокин, режиссер Александр Сокуров и лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров.

Церемония награждения прошла в Главном штабе. Рейтинг составлялся на основании опроса 122 экспертов.

По материалам «ДП»