Эрмитаж купил картину «Аврора» Ансельма Кифера, написанную специально для Петербурга

Эрмитаж, используя средства собственного эндаумента (фонда, сформированного за счет пожертвований), совместно с Благотворительным Фондом Владимира Потанина, приобрел картину «Аврора» немецкого художника Ансельма Кифера. Об этом корреспонденту «Фонтанки» рассказал директор музея Михаил Пиотровский.

Выставка одного из самых дорогих художников мира Ансельма Кифера «Ансельм Кифер — Велимиру Хлебникову», на которой была представлена эта работа, завершилась в парадных залах Зимнего дворца в сентябре. Картины были специально созданы художником для Петербурга и конкретно этой выставки. Здесь можно посмотреть видео экскурсии по выставке Кифера - ее провел заведующий Отделом современного искусства Дмитрий Озерков специально для читателей «Собака.ru».

Летом 2016 года на аукционе Phillips был установлен рекорд цен на произведения Кифера. Полотно «Велимиру Хлебникову. Доктрина войны: Битвы», тематически «созвучное» приобретению Эрмитажа, ушло с молотка за 2,4 миллиона фунтов стерлингов. Прежний рекорд цен на этого художника был установлен на уровне 1,82 миллиона фунтов.

Напомним, сегодня Государственный Эрмитаж празднует свое 253-летие (видео того, как собралась очередь у входа в музей). В честь этого все выставки в музее будут бесплатными. Ранее директор музея Михаил Пиотровский провел интернет-встречу «Итоги года и планы на будущее», во время которой заявил, что Эрмитаж отказался от проведения выставки британского художника Дэмиена Херста. Кроме того, стало известно о выставках 2018 года - в музее откроется ретроспектива Ильи и Эмилии Кабаковых и экспозиция фэшн-фотографа Патрика Демаршелье.