В Эрмитаже спустя почти 40 лет открыли Зал резных камней

7 декабря в Эрмитаже спустя 37 лет открыли Зал резных камней. Он был закрыт для посещения еще в 1980 году, и все это время его использовали как хранилище античных собраний. В 2016–2017 году в зале обновили отделку интерьера, исполненную по проекту архитектора Лео фон Кленце в стиле неогрек.

Кроме этого, в музее обновили экспозицию «Античная глиптика. Геммы Древней Греции и Рима XV века до н.э. — V века н.э.». Для этого специалисты Эрмитажа разработали гарнитур витрин с современным освещением.

Среди экспонатов выставки — камни с углубленным резным изображением (инталии), служащие личными печатями. Помимо этого петербуржцы смогут увидеть перстни, броши, ожерелья, слепки и каталоги, а также шкаф для хранения, заказанный императрицей Екатериной II.

Напомним, сегодня Государственный Эрмитаж празднует свое 253-летие. В честь этого все выставки в музее будут бесплатными. Ранее директор музея Михаил Пиотровский провел интернет-встречу «Итоги года и планы на будущее», во время которой заявил, что Эрмитаж отказался от проведения выставки британского художника Дэмиена Херста. Кроме того, стало известно о выставках 2018 года - в музее откроется ретроспектива Ильи и Эмилии Кабаковых и экспозиция фэшн-фотографа Патрика Демаршелье.