77-летний японский художник рисует картины в Excel

«Я задался вопросом: «как я могу рисовать на своём компьютере?». Ведь для этого не нужно тратить деньги на краски или готовить воду. Эта мысль привела меня к Excel. Я начал рисовать в нём в 2000-м году и поставил себе цель за 10 лет нарисовать что-то приличное, что я мог бы показать людям», – рассказывает Хориюти.

В видео дедушка признается, что изначально многие не понимали, чем он занимается – смеялись и говорили, что он дурак, если хочет рисовать в программе, которая не предназначена для этого. Хориюти же уверен, что в Excel можно рисовать бесконечно, при этом у художника может даже не быть «таланта в рисовании».

В конце видео художник признается, что продавать такие картины достаточно сложно, поэтому он будет рад любым предложениям.

Недавно мы рассказывали об итальянском художнике, который «рисует» на поле портреты мировых лидеров.