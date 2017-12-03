77-летний японский художник рисует картины в Excel
Татсуя Хориюти называют Excel-художником. Он уже 17 лет рисует картины в компьютерной программе.
Мужчина рассказывает, что с выходом на пенсию ему стало трудно покупать дорогие кисточки, краски и холсты, поэтому он вышел из положения, решив рисовать на компьютере. Однако японец не хотел тратить деньги на специализированные программы для рисования и решил обойтись тем, что уже было установлено на его компьютере. Так, он начал создавать свои картины в Microsoft Excel.
«Я задался вопросом: «как я могу рисовать на своём компьютере?». Ведь для этого не нужно тратить деньги на краски или готовить воду. Эта мысль привела меня к Excel. Я начал рисовать в нём в 2000-м году и поставил себе цель за 10 лет нарисовать что-то приличное, что я мог бы показать людям», – рассказывает Хориюти.
В видео дедушка признается, что изначально многие не понимали, чем он занимается – смеялись и говорили, что он дурак, если хочет рисовать в программе, которая не предназначена для этого. Хориюти же уверен, что в Excel можно рисовать бесконечно, при этом у художника может даже не быть «таланта в рисовании».
В конце видео художник признается, что продавать такие картины достаточно сложно, поэтому он будет рад любым предложениям.
Недавно мы рассказывали об итальянском художнике, который «рисует» на поле портреты мировых лидеров.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.