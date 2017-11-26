Эстетика пустого метро: канадский художник снимает самые красивые станции мира

«Системы подземного передвижения часто также зависят от функциональности дизайна, как и от их общественной полезности. The Metro Project – это личное исследование искусства и архитектуры станций метрополитена по всему миру. У каждого пространства есть своя уникальная атмосфера, которая связана непосредственно с его дизайном: от брутальных станций Монреаля до стокгольмских пещер, расписанных в ручную» – пишет на сайте проекта Форсис.