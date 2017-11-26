Эстетика пустого метро: канадский художник снимает самые красивые станции мира
Художник из Монреаля, Крис Форсис (Chris M Forsyth) фотографирует самые красивые станции в рамках своего проекта The Metro Project.
#themetroproject - Looking back at Munich gorgeous metros a year later makes me feel so excited about where photography can take us. I'm starting to plan my next big project, but I'll never forget the joy that this project has brought me. I'm so grateful of all the support and opportunities I've received. Thank you!
«Системы подземного передвижения часто также зависят от функциональности дизайна, как и от их общественной полезности. The Metro Project – это личное исследование искусства и архитектуры станций метрополитена по всему миру. У каждого пространства есть своя уникальная атмосфера, которая связана непосредственно с его дизайном: от брутальных станций Монреаля до стокгольмских пещер, расписанных в ручную» – пишет на сайте проекта Форсис.
На его карточках очень редко появляются люди. Главные герои фотографий – эскалаторы, платформы, лестницы и длинные коридоры. На данный момент Крис побывал в Монреале, Берлине, Праге, Стокгольме и Мюнхене, однако не планирует останавливаться на достигнутом.
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