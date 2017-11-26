Эстетика пустого метро: канадский художник снимает самые красивые станции мира

Художник из Монреаля, Крис Форсис (Chris M Forsyth) фотографирует самые красивые станции в рамках своего проекта The Metro Project.

#themetroproject - Berlin was truly a treat. Their metro stations are so full of history, not to mention such vibrant colour!

Публикация от Chris M Forsyth (@chrismforsyth)

«Системы подземного передвижения часто также зависят от функциональности дизайна, как и от их общественной полезности. The Metro Project – это личное исследование искусства и архитектуры станций метрополитена по всему миру. У каждого пространства есть своя уникальная атмосфера, которая связана непосредственно с его дизайном: от брутальных станций Монреаля до стокгольмских пещер, расписанных в ручную» – пишет на сайте проекта Форсис.

#themetroproject - Stockholm's Stadion station has some sweet signage! At least you won't have any problem finding the exits!

Публикация от Chris M Forsyth (@chrismforsyth)

#mtlmetroproject

Публикация от Chris M Forsyth (@chrismforsyth)

На его карточках очень редко появляются люди. Главные герои фотографий – эскалаторы, платформы, лестницы и длинные коридоры. На данный момент Крис побывал в Монреале, Берлине, Праге, Стокгольме и Мюнхене, однако не планирует останавливаться на достигнутом.


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