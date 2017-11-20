Что смотреть на выставке «Легенды Монпарнаса»: 7 редких картин Модильяни, Сутина и других

Амедео Модильяни «Портрет Жанны Эбютерн»

В числе множества женских образов Модильяни особое и зловещее место занимает его последняя муза и жена. С девятнадцатилетней Жанной Эбютерн художник (старше ее на полтора десятка лет) познакомился во время карнавала в марте 1917 года. Модильяни к тому времени жил в привычной нищете, но его психическое состояние (сегодняшние специалисты заочно ставят ему диагноз «биполярное расстройство») уже было плачевным, подтачиваемым к тому же алкоголем, морфием и кокаином. Жуткий финал «самой романтической любви на Монпарнасе» укладывается в формулу «жили недолго, умерли в один день». Почти. 24 января Амедео умер от туберкулезного менингита в клинике для бедных, на следующий день Жанна, оставив маленькую дочь, выбросилась из окна.