Что смотреть на выставке «Легенды Монпарнаса»: 7 редких картин Модильяни, Сутина и других
В Музей Фаберже привезли полотна Модильяни, Сутина и других художников «Парижской школы» из коллекции мецената Йонаса Неттера — более 70 лет она была недоступна широкому зрителю. Рассказываем о семи картинах стартующей с 25 ноября экспозиции, перед которыми стоит задержаться подольше.
Андре Дерен «Большие купальщицы»
Под лейблом «Парижской школы» объединяют очень разных художников между условными импрессионизмом и сюрреализмом, связанных зачастую лишь тусовочными связями. Картины Дерена, прожившего долгую и в целом благополучную жизнь (в сравнении с судьбами сверстников), — пример такой эклектики: буйство фовизма, намеки на мрачность экспрессионизма, отдаленное влияние всегда стоявшего особняком Пикассо.
Амедео Модильяни «Эльвира с белым воротничком»
Главными хитами выставки станут полотна Модильяни — романтической легенды, нищего рыцаря прекрасного, сердцееда (возможно, прототипа «сероглазого короля» из экстатической оды Анны Ахматовой, с которой у художника был короткий роман в 1910-м), вздорного психопата и создателя особого художественного метода, который искусствоведы не в состоянии отчетливо идентифицировать ни с одним из модернистских течений. Итальянский по происхождению гений работал как одержимый, оставив сотни картин, рисунков и скульптур, однако наиболее известны и прославлены портреты женщин, которые у Модильяни одновременно земные печальные создания и существа из сновидений с по-лебединому длинными шеями.
Амедео Модильяни «Портрет Жанны Эбютерн»
В числе множества женских образов Модильяни особое и зловещее место занимает его последняя муза и жена. С девятнадцатилетней Жанной Эбютерн художник (старше ее на полтора десятка лет) познакомился во время карнавала в марте 1917 года. Модильяни к тому времени жил в привычной нищете, но его психическое состояние (сегодняшние специалисты заочно ставят ему диагноз «биполярное расстройство») уже было плачевным, подтачиваемым к тому же алкоголем, морфием и кокаином. Жуткий финал «самой романтической любви на Монпарнасе» укладывается в формулу «жили недолго, умерли в один день». Почти. 24 января Амедео умер от туберкулезного менингита в клинике для бедных, на следующий день Жанна, оставив маленькую дочь, выбросилась из окна.
Хаим Сутин «Автопортрет»
Самый витальный, безумный и гениальный французский экспрессионист родом из еврейского местечка в Белоруссии. Биография Сутина тянет на полноценный сериал: тотальная бедность по приезде в Париж (по легенде он писал картины голым не из эксцентричности, а просто потому, что единственный комплект одежды было боязно испачкать краской), громкий успех в 1920-х, когда благодаря американским коллекционерам его работы стали продаваться, творческий кризис в период торжества сюрреалистов, скоропостижная смерть: художник умер в неполные пятьдесят от перитонита, скрываясь в траурном катафалке от хозяйничающих во Франции нацистов.
Хаим Сутин «Бычья туша»
Прижизненную славу Сутину принесли изображения тел животных, подсказанные, как говорил художник, «Освежеванным быком» Рембрандта. Сутин купил тушу на скотобойне и подвесил ее в своей мастерской. Художник, известный перфекционизмом, работал медленно, и вонь стала настолько невыносимой, что соседи пожаловались в санитарную службу. В 2007 году картина была продана на аукционе Christie’s за 14 миллионов долларов.
Моисей Кислинг «Мужской портрет» (Йонас Неттер)
Выходец из еврей ского штетла в Австро-Венгрии Кислинг приехал в Париж в начале 1910-х, поселившись в знаменитом общежитии Бато-Лавуар на Монмартре. Среди множества портретов и ню Кислинга на выставке покажут портрет покровителя и «продюсера» этого круга художников. Предприниматель и коллекционер родом из Эльзаса в середине 1900-х заинтересовался новым «диким» поколением живописцев, тусовавшихся в кафе «Ротонда» на бульваре Монпарнас. Именно Неттеру обязаны первыми выставками, вниманием прессы и просто деньгами на жизнь Модильяни, Сутин и другие необузданные гении той парижской поры.
Морис Утрилло «Церковная площадь в Монманьи»
Родившийся в богемной среде (мать — натурщица и художница Сюзанна Валадон), Утрилло был «ребенком Монпарнаса» со всеми вытекающими последствиями: пристрастие к алкоголю привело к серьезным проблемам со здоровьем уже в шестнадцать лет. В творчестве его мятежный дух почти не отразился: умиротворенный и даже консервативный в своих пейзажах, он продолжил живописную традицию импрессионистов.
Выставка «Модильяни, Сутин и другие легенды Монпарнаса» с 25 ноября по 25 марта в Музее Фаберже.
Текст: Артем Лангенбург
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