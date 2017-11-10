Для двух столиц организаторы подготовили необычные мультимедийные мероприятия.

В день рождения «Ингосстраха» 16 ноября в Москве в Концертном зале имени П.И. Чайковского состоится гала вечер «Шедевры без границ». Музыкальную часть представляет оркестр «Новая Россия» и его дирижер Игорь Разумовский. В Санкт-Петербурге мультимедийный концерт и торжественный прием запланированы на два дня позже. В Михайловском театре в субботу, 18 ноября для гостей «Ингосстраха» сыграет Санкт-Петербургский государственный академический симфонический оркестр под управлением Александра Титова. В обеих столицах выступит солистка Пермской оперы, лауреат премии «Золотая маска» нынешнего года неподражаемое сопрано Надежда Павлова. Музыка будет сопровождать видео-фантазии по мотивам шедевров из коллекций Государственной Третьяковской галереи и Института русского реалистического искусства.

Как мы узнали, выступление будет разбито на тематические блоки, представляющие важные фрагменты истории страны, в которую россияне заглянули благодаря проекту «Окна в Россию. Шедевры семи поколений». За крестьянский патриархальный мир ответит музыка Глинки. Революцию будет олицетворять «Ночь на лысой горе» Мусоргского, индустриализацию проиллюстрирует «Музыка машин» Мосолова, композитора-авангардиста, чье творчество только сейчас возвращается к нам. Рахманинов, Стравинский, Прокофьев, Шнитке – у каждого композитора организаторы шоу выбрали яркие фрагменты, соответствующие произведениям их современников-художников, чтобы живопись зазвучала в полном объеме.

Билетов на эти шоу не будет в продаже. Но кому-то, кроме приглашенных гостей, все-таки повезет попасть на московский гала концерт.

О том, как выиграть билеты на мероприятие, узнайте на сайте 70.ingos.ru.