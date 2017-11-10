Мультимедийный концерт-спектакль «Шедевры без границ»
Кульминацией художественного турне «Окна в Россию. Шедевры семи поколений», которое уже несколько месяцев проходит в российских городах, станет мультимедийный концерт-спектакль с участием лучших симфонических оркестров страны. Его один раз покажут в ноябре в Москве и Петербурге.
«Ингосстрах» отмечает свое 70-летие прекрасным проектом: Третьяковская галерея и Институт русского реалистического искусства (ИРРИ) вместе со страховой компанией организовали масштабную передвижную экспозицию «Окна в Россию. Шедевры семи поколений». Пять городов уже смогли познакомиться с выдающимися произведениями русских художников разных поколений. Турне стартовало летом в Калининграде, в августе в Сочи показывали мультимедийный спектакль-фантазию, в сентябре экспозицию принимал Нижний Новгород, сейчас выставки проходят в Екатеринбурге и Красноярске. Завершится турне в декабре во Владивостоке. И все это разные экспозиции – классические и мультимедийные – для каждого города был подготовлен свой формат, выбраны произведения, создана особая концепция выставки и архитектура пространства. Неизменным оставались команда организаторов и то, что картины, путешествующие по России, застрахованы «Ингосстрахом» от всех возможных рисков.
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Художественное турне стартовало в июле в Сочи
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В Калининградском областном музее «Художественная галерея» выставлены 50 полотен из коллекции ИРРИ
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Экспозицию принимал Нижегородский государственный художественный музей
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Для проекта в Сочи был специально построен павильон в Имеретинском районе города.
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Сочинцы посмотрели видеофантазию по мотивам произведений, хранящихся в Третьяковской галерее и ИРРИ.
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В Екатеринбурге "Окна в Россию" сейчас открыты в арт-галерее Ельцин Центра.
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В архитектуре екатеринбургской экспозиции присутствует мотив окна.
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В ноябре выставка открылась в Красноярске, на родине знаменитого передвижника В.И. Сурикова.
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Для двух столиц организаторы подготовили необычные мультимедийные мероприятия.
В день рождения «Ингосстраха» 16 ноября в Москве в Концертном зале имени П.И. Чайковского состоится гала вечер «Шедевры без границ». Музыкальную часть представляет оркестр «Новая Россия» и его дирижер Игорь Разумовский. В Санкт-Петербурге мультимедийный концерт и торжественный прием запланированы на два дня позже. В Михайловском театре в субботу, 18 ноября для гостей «Ингосстраха» сыграет Санкт-Петербургский государственный академический симфонический оркестр под управлением Александра Титова. В обеих столицах выступит солистка Пермской оперы, лауреат премии «Золотая маска» нынешнего года неподражаемое сопрано Надежда Павлова. Музыка будет сопровождать видео-фантазии по мотивам шедевров из коллекций Государственной Третьяковской галереи и Института русского реалистического искусства.
Как мы узнали, выступление будет разбито на тематические блоки, представляющие важные фрагменты истории страны, в которую россияне заглянули благодаря проекту «Окна в Россию. Шедевры семи поколений». За крестьянский патриархальный мир ответит музыка Глинки. Революцию будет олицетворять «Ночь на лысой горе» Мусоргского, индустриализацию проиллюстрирует «Музыка машин» Мосолова, композитора-авангардиста, чье творчество только сейчас возвращается к нам. Рахманинов, Стравинский, Прокофьев, Шнитке – у каждого композитора организаторы шоу выбрали яркие фрагменты, соответствующие произведениям их современников-художников, чтобы живопись зазвучала в полном объеме.
Билетов на эти шоу не будет в продаже. Но кому-то, кроме приглашенных гостей, все-таки повезет попасть на московский гала концерт.
О том, как выиграть билеты на мероприятие, узнайте на сайте 70.ingos.ru.
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