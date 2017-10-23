В Шереметевском дворце пройдет выставка, посвященная юбилею Дмитрия Шагина

25 октября в 17.00 в Шереметевском дворце состоится торжественное открытие выставки, посвященной юбилею петербургского художника Дмитрия Шагина «ДШ в ШД». В экспозиции будут представлены работы художника разных лет: портреты Пушкина, Лермонтова, Ахматовой, Толстого, Достоевского, Чехова, керамика и разнообразные арт-объекты, архивные видеоматериалы из коллекции первого «Митька», фотографии и музыкальное сопровождение.

Дмитрий Владимирович Шагин родился 29 октября 1957 года в Ленинграде, в семье художника Владимира Шагина. Его работы хранятся в Русском музее, Третьяковской Галерее, Музее истории Санкт- Петербурга, ЦВЗ «Манеж», Государственном Музее «Царскосельская коллекция», Музее нонконформистского искусства (СПб), Новосибирском художественном музее, Архангельском художественном музее, Литературном музее (Москва), Пушкинском музее-заповеднике (Пушкинские горы), Музее Зиммерли Ратгерского Университета, в коллекции Нортона и Нэнси Додж (США) и других собраниях.

В 2006 году Шагин основал музей творческого объединения «Митьки». Он автор музыкальных проектов: («Митьковские песни», «Митьковский Питер», «Москва митьковская» и другие), книг, стихов, прозы.